Donato de Santis habló de las críticas a Masterchef por el supuesto fraude y fue tajante

Claro que frente a las muchas críticas desde las redes sociales por el supuesto fraude ante la eliminación del bioquímico, de Santis aseguró que "Todos los años es lo mismo" restándole importancia a los comentarios y agregó: "Esto es tan simple como un campeonato. Siempre hay un favorito, pero por más talentoso que sea, si comete errores termina peleando por el cuarto o quinto puesto".

Al mismo tiempo, Donato advirtió que "Los que llegaron a las instancias finales, de todas formas, están dentro de los que yo consideraba los favoritos". Y en cuanto a Salcedo aseguró que "Hubiera apostado que Rodrigo llegaba a la final". Pero explicó que "lo que define esto son los platos, que los probamos durante toda la competencia, hasta la degustación final".

Por último, explicó el criterio del jurado para decidir quién gana y quién pierde. "Ocurre que lo que nos sorprende en gustos, que es lo que no se ve en la televisión, es el que se lleva los laureles. Nosotros vemos con una lupa distinta, y no es totalmente personal, porque somos tres poniendo el criterio", concluyó Donato de Santis.

Fuerte denuncia contra MasterChef a días del final

El domingo comienza la final de MasterChef Argentina y el lunes se conocerá quién será el ganador que se disputará entre Estefanía Herlein y Rodolfo Vera Calderón, ya que este jueves quedó eliminado Rodrigo Salcedo.

Pero esta eliminación no le gustó nada a los seguidores del ciclo que se volcaron en las redes para denunciar que hay un acomodo, ya que entienden que los dos finalistas son conocidos de los jurados y la producción antes que empezara el ciclo.

Además, denunciaron y tomaron como injusto que Estefanía llegue a la final ya que antes fue eliminada y volvió a entrar en un repechaje.

“Es fantástico esto. Justo antes de entrar a MasterChef, me tocó vivir el momento más triste de mi vida y transité, al mismo tiempo, ese camino tan triste y este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho. Me hicieron muy bien. No puedo estar más agradecido porque me salvaron”, señaló Rodrigo antes de dejar el reality.

“Ningunearon a Rodrigo en cada programa”, “No puedo más, le robaron la final al que se la merecía más que nadie”, “Quedaron los acomodados de Estefi y Rodolfo, no lo miro mas”, “Esto es trampa”, “No veamos nunca más Masterchef”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores en las redes.