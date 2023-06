Baby Etchecopar, durísimo con Silvia D'Auro: "Nunca me la banqué"

Embed

Hace unos días había trascendido que Rial había llamado a Baby llorando. "No, Jorge no me llamó. La verdad es que no me llamó Jorge. No sé de dónde lo sacaron. ¿Vos te imaginás a Jorge llamándome llorando? Es tan increíble como que digan 'Baby lo llamó llorando a Jorge Rial'. Tengo para llorar con un montón de gente antes", aclaró.

"Pero igualmente yo tengo la mejor, eh. No estamos peleados", aseguró sobre el vínculo que tiene con Jorge Rial. El movilero quiso saber si le sorprendió la historia que trascendió sobre el maltrato de D'Auro hacia sus hijas, Morena y Rocío. "Había alguna historia de ella con las chicas que me contó una productora. Fue en la peluquería de Giordano en Unicenter. Hubo un maltrato a las chicas. No de Jorge, eh. Jorge les dio todo. A las tres", contó.

"Yo lo que noté es que en toda la denuncia se habla de plata. De maltrato también, pero se habla mucho de plata. 'Me cortó la tarjeta' y yo creo que hay cosas que duelen mucho más, el maltrato de los padres", concluyó Baby sobre el escándalo de More Rial.

BABY ETCHECOPAR 2.jpg

El escabroso relato de More Rial sobre su madre adoptiva Silvia D'Auro: "Me tiraba..."

More Rial estuvo en A la tarde (América TV) e hizo escalofriantes declaraciones sobre su mamá adoptiva, Silvia D'Auro. "Silvia tiene que hacer un tratamiento psiquiátrico", dijo la hija de Jorge Rial tras ver un informe sobre D'Auro.

"Es una mentirosa. Es una psicópata, loca", agregó la joven.Cora Debarbieri intervino y contó que tenía información de los vecinos que vivían en el mismo country que la familia en la zona de Pacheco. "Los vecinos vivían denunciándolos por los gritos y la violencia hacia las nenas, que eran muy chicas. Todos sabían que Silvia habría sido un poco violenta", detalló la panelista.

Embed

More acotó: "Es que del colegio mismo la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía. Llegábamos con golpes". "No son mentiras, es verdad", agregó.

"Las podría haber matado", dijo uno de los panelistas. Acto seguido, More reveló: "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Son cosas muy fuertes".

La conductora Karina Mazzocco, al escuchar el relato, quiso saber si ella tenía manera de probar todas las acusaciones que estaba haciendo. Luis Ventura se paró y levantó la mano. "Yo no tengo que relatar nada, el relato es el de Morena", afirmó Ventura.

"Yo vi y escuché. No estaba cuando le pusieron la cera, por supuesto. Pero vi otras cosas", aseguró el panelista. Otra de las panelista le preguntó a More: "Esto que estás diciendo es gravísimo, en el momento ¿por qué no se denunció?"

"Lo único que puedo decir es que a mí papá le terminan dando la patria potestad por todo este tema de las denuncias que hay en contra de ella. Porque nosotras vamos a un juzgado de menores y no nos permiten verla. Fueron denuncias para que nosotras nos podamos ir a vivir con mi papá pero no fueron denuncias en contra de su persona. Yo no sé cómo se manejan esos temas, pero yo la denunciaría porque la detesto", relató la madre de Francesco.