La terminante decisión de Virginia Da Cunha tras lo sucedido con Lowrdez Fernández y su pareja

La dramática situación que ocurrió el jueves con el rescate de Lowrdez Fernández del departamento de su pareja, Leandro García Gómez, sigue generando una gran conmoción.
Virginia Da Cunha comunicó la postura que tomó de ahora en más en torno a la dramática situación que vivió Lowrdez Fernández con la pareja, Leandro García Gómez.
La pareja de la cantante quedó detenido por la noche después de más de diez horas con la presencia de efectivos policiales en su departamento del barrio de Palermo una vez que la Justicia ordenó la orden de allanamiento.
La cantante después fue derivada en ambulancia del SAME al Hospital Fernández donde se le realizaron todos los exámenes médicos de rigor y posteriormente fue dada de alta.
Tras lo sucedido, Virginia Da Cunha, compañera de Lowrdez Fernández en el grupo musical Bandana, comentó sus sensaciones desde sus historias de Instagram en medio de su viaje por Cerro Arco.
"No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada. Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy gracias a Dios la Justicia llegó a tiempo. Te amamos Lowrdez", indicó la artista con prudencia ante la gravedad de los hechos.
Luego de esto, la cantante subió otro mensaje donde explicó concretamente la postura que tomará en torno al grave caso de su compañera de Bandana.
"Daré una nota más y después me limitaré a dejar mi mensaje desde acá y a través de este medio. Menos es más", precisó. Y en otra postal mirando el paisaje y sentada entre las rocas, Virginia Da Cunha reflexionó: "Sabe más del camino la tortuga que la liebre".
Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, rompió el silencio por primera vez en televisión en charla con Intrusos (América Tv) acerca de la denuncia que hizo por la desaparición de su hija, quien finalmente se encontraba en el departamento de la pareja, Leandro García Gómez.
"El 4 de octubre no llega bien, se quejaba del dolor de costillas y dijo que se había caído de la escalera, la que sí notó las lesiones fue Anita (hermana de Lowrdez)", dijo la mujer sobre la última vez que la vio a la cantante.
Y sobre sus sospechas en cuanto a su real estado de salud, indicó: "Tenemos un chat el 14 y me contestó y ahí ya no tuve noticias de ella. El 19 en el día de la madre me dijo que no podía venir, que era el cumpleaños de él y después nada, silencio de radio".
"Donde tomo contacto es cuando ella se separa la primera vez que ahí me empieza a contar todo lo que venía pasando. Por eso mi sorpresa después de eso es que volviera. Tenía que haber pasado algo muy grave sino vas a la fiscalía y no pasa nada", recordó la señora desde su casa en Hurlingham sobre las sospechas que le surgieron sobre la realidad de la relación de su hija con García Gómez.
Y explicó por qué Lowrdez se negó a encontrarse con ella en el hospital: "Cuando me llama el sub comisario encargado me dicen que Lowrdez está en el Fernández, hablo con el equipo de salud mental y me dicen que está ubicada en tiempo y espacio, todo bien, y que le iban a dar el alta. Dejó muy en claro que no me quería ni ver pero yo si ella está bien y no la tengo que ver tres años, no me importa", concluyó dejando en claro que respeta la decisión dela cantante de no querer verla.