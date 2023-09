Barby Silenzi le celebró el cumple a su hija Elena junto a Francisco Delgado y El Polaco 

Elena

Cabe destacar que el cumple de Elena es en julio, pero recién pudieron festejarlo este fin de semana ya que la nena se encontraba con su papá en México.

El evento fue en un salón de Caballito, Nicasio Eventos. La temática fue Barbie, a raíz del éxito de la película, y la organización estuvo a cardo de Deby Barrientos. Y Pizza King hizo el pizza party.

Barby Silenzi reveló si hay crisis o no con El Polaco tras su polémico posteo

Barby Silenzi publicó hace unas horas un inesperado mensaje en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores y alertó de una posible crisis de pareja con El Polaco.

La bailarina compartió una frase de otra cuenta en la cual se leía: “Una vez una psicólogo dijo: Cuando te enamoras de alguien no te interesa nadie más, y si te interesa alguien más significa que no estás enamorado”.

Al final del texto, se encontraba una advertencia que decía: “Creo que todos necesitan leer esto”. Además, el escrito estaba acompañado por el dibujo de una pareja distanciada y con un corazón roto en medio.

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Barby Silenzi quien aclaró por qué subió esa historia en las redes y descartó cualquier tipo de crisis con el cantante de cumbia.

"No hay crisis, con el Pola estamos súper bien. Subí eso porque me gustó y puede servirle a mucha gente", precisó la madre de Elena y Abril.

Y remarcó: "Me gusta mucho Rolón (Gabriel) y a veces solemos actuar así y creo que hay que cambiar un poco y no devolver lo que a uno le hacen sino ser uno mismo con sus valores".

"La venganza no lleva a nada más que a quedar vacío si uno tiene otra escénica y lo hace solo por estar dolido", enfatizó Barby. Y cerró sobre su posteo: "No sé, me gustó y me hizo pensar".