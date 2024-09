Benito Fernández fue internado por problemas respiratorios: los detalles

Inmediatamente, Ubfal se comunicó con el diseñador. “Lamenté mucho no poder ir a tu programa hoy. La verdad es que ayer me sentía mal, vinieron a verme los médicos, estaba con una especie de neumonía y vinieron a verme a mi casa, me dijeron que si seguía respirando mal que fuera hoy al hospital”, explicó Fernández.

Y agregó: “Ya estoy bien, me dieron antibióticos, pero estoy bien. Por suerte no debuto el lunes en el Cantando 2024, debuto el miércoles. Ahora estoy descansando, por eso no fui al programa”.

Sobre el certamen de canto, expresó divertido: “Igual creo que me voy la primera gala, porque de cantar imagínate...".

Después la periodista le consultó por las imágenes que se conocieron del participante del Cantando con un respirador. "Ahí no estaba en la ambulancia, ahí ya estaba en la clínica que me estaban haciendo nebulizaciones, pero nada grave, fue un susto nada más. Esto de hacer 80 cosas a la vez... te bajan las defensas”.

Reapareció Benito Fernández tras el escándalo con sus empleados y en medio de los rumores de quiebra

A comienzos de julio, Ángel de Brito dio a conocer desde LAM (América TV) la complicadísima situación económica y laboral de Benito Fernández, luego de las denuncias de varios exempleados por presuntos despidos irregulares en uno de sus locales de moda.

Ahora, pasadas tres semanas, el diseñador de Alta Costura reapareció públicamente luego del descargo que había hecho vía Instagram y se refirió a su presente económico y profesional.

Claro que antes de poner al aire las escuetas declaraciones del modisto, de Brito repasó el escándalo, cuando al cerrar uno de sus locales en Palermo el hijo de Benito fue filmado mientras pretendía despedir informalmente a una empleada amenazándola con llamar a la policía si no se retiraba.

Así, tras la consulta del cronista del ciclo al diseñador cómo se sentía luego de la polémica que lo expuso públicamente, Benito Fernández respondió incómodo, tratando de eludir el escándalo: "Estoy muy bien. Por los médicos, estoy fuera del circuito y de ir a los programas por un tiempito".

En tanto, frente a la consulta de si su familia lo estaba acompañando en este complejo momento personal y laboral, Fernández aseguró que por estos días los suyos son "una red de contención tremenda".

"Por favor, no quiero hablar más del tema", agregó Fernández inmediatamente y visiblemente incómodo, así como dejó en claro su gratitud hacia sus clientas que supieron comprenderlo y bancarlo. "Agradecido a la contención que tuve y a la gente que me esperó. Sobre todo a las quinceañeras, las novias y a la televisión también que me trató super bien", concluyó en clara referencia a los atrasos en las entregas de diseños ya reservados y pagados.