El duro momento que vivió Benito Fernández en medio de su delicado estado de salud: "Exploté"

Luego el hombre del momento y Fer Dente pasaron al living para hablar más seriamente sobre su internación y su salud mental: “Pensé que se me iban a bajar todos los proyectos por estar en una clínica de salud mental… Hay mucho prejuicio con lo mental”. Benito siguió hablando de su presente y recomendó hablar y no sentirse culpable por estar mal.

“Tuve dos procesos: la depresión, angustia y el otro, lo económico. Llegó un punto que se me juntaron las dos cosas, más problemas personales y exploté. Estoy con tratamiento psiquiátrico. No tenía ganas de salir, no tenía ganas de ver a mis amigos, a mi nieto Fermín, que él es mi pasión”, comentó.

A pura emoción y entre lágrimas Benito siguió hablando sobre la gente que lo esperó para seguir con sus diseños y contó el apoyo que recibió del medio artístico: “Lo que más me gustó es la gente que llamó a mis hijos como Valeria Mazza, Soledad Solaro, y me sorprendió que me llamara Horacio Rodriguez Larreta”.

Además contó que en un evento “mucha gente no se quería sacar una foto conmigo, y me siento identificado porque somos prejuiciosos”. El invitado de la noche además se sinceró en cuestiones del corazón; “En el amor vengo como el orto”.