Brenda Di Aloy reveló si Yuyito González y Javier Milei siguen juntos y el consejo que le dio sobre las redes

Y sobre el uso de las redes sociales, Brenda confesó la charla que tuvo con su madre y el consejo que le dio en este particular momento que atraviesa su mamá de novia con Milei.

Embed

"Las redes sociales son un porcentaje muy chico de la vida real y siento que mamá está aprendiendo a manejar las redes en cuanto a su relación", indicó Brenda Di Aloy.

Y contó cuál fue el consejo que le dio a su mamá: "Yo algo que le dije y lo comparto es: 'no tenés que demostrar nada a nadie, no porque subas una foto va a significar que estás o no con él, vos viví tu vida y relación puertas para adentro. Después que la gente diga lo que quiera'".

"Sé que viene mi mamá a verme mañana (a la obra), no sé si Javier", indicó la ex Cantando 2024. Y sobre el año que vivió, comentó: "Fue un año hermoso pero a nivel sentimental fue un poco duro. Hoy volví a hacer Brenda después de separarme".

"No doy mucha pelota a los mensajes en redes, no me interesa un hombre que me quiera conquistar por redes", sentenció sobre los hombres que la buscan desde la virtualidad.

brenda di aloy intrusos 2.jpg

Ángel de Brito le envió un mensaje a Javier Milei y recibió un audio inesperado

Este martes en Ángel Responde, su programa en Bondi Live, Ángel de Brito, le preguntó al presidente Javier Milei por qué no se pronunció respecto a la muerte del periodista Jorge Lanata.

La respuesta del economista desconcertó al conductor de LAM, América Tv. El jefe de Estado le envió un mensaje de voz. Del otro lado: Yuyito González.

"Ángel, ¿cómo estás? Soy Amalia. Respecto a la pregunta que le hiciste al presidente, como sabrás, él solamente responde asuntos ligados a su gestión. O sea, no estaría respondiendo a la pregunta que le hiciste", le dijo la ex vedette a Ángel.

Yuyito finalizó su audio saludando al conductor este último día del 2024. "De todas manera, queríamos desearte un 2025 maravilloso. Te mandamos un abrazo. ¡Saludos a todos!", concluyó.