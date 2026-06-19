Brian Sarmiento, canditato para sumarse a MasterChef Celebrity: "Cocinando soy el mejor"

Luego, explicó de dónde nació su pasión por la cocina y recordó la influencia que tuvo su familia durante su infancia. "Siempre estuve al lado de mi mamá ayudándola en la cocina. Mi mamá es paraguaya, así que imaginate las comidas de olla que salen con dos cosas. Ojalá que me llamen", expresó entre risas, dejando en claro sus ganas de sumarse al exitoso reality gastronómico.

Además, el exfutbolista no dudó en destacar cuáles son las preparaciones que mejor le salen y con las que cree que podría sorprender al jurado: "Mi top tres es: el guiso de arroz con carne, el pastel de papas, que me sale espectacular, y los ravioles caseros al disco con osobuco, que son tremendos".

"Tuve la suerte de vivir en muchos lugares y de probar comidas muy diferentes. Conocí otros condimentos, otras técnicas y eso te da una mezcla tremenda a la hora de cocinar. Me gusta fusionar sabores y animarme a probar cosas nuevas", remarcó que sus viajes por distintos países durante su carrera deportiva también enriquecieron su forma de cocinar.

Por qué dejó de jugar al fútbol Brian Sarmiento

Brian Sarmiento se retiró del fútbol profesional en 2023, en San Miguel, con apenas 33 años, principalmente porque había perdido la felicidad de jugar y estaba cansado de varios aspectos del ambiente futbolístico. Según contó en distintas entrevistas, no fue una decisión física ni deportiva, sino emocional.

El exjugador explicó que lo desgastaron situaciones como el maltrato de algunos hinchas, las presiones de las barras, los conflictos con dirigentes y representantes, y el constante "manoseo" que, según él, sufren muchos futbolistas. "El mundo del fútbol me alejó", llegó a afirmar al hablar de los motivos de su retiro.

Además, reconoció que ya no disfrutaba de la rutina diaria. Contó que dejó de ir a entrenar con la misma ilusión de antes y sintió que había llegado el momento de dar un paso al costado. "No estaba siendo feliz" y "no me gustaba ir a entrenar", fueron algunas de las frases con las que describió ese momento de su vida.

Tras colgar los botines, Sarmiento se volcó a los medios, el streaming y los realities, participando en programas como Bailando por un Sueño (América TV) y más recientemente en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).