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La tajante respuesta de Brian Sarmiento a la dura crítica de Yanina Latorre: "Veinte años jugué al fútbol y..."

Brian Sarmiento eligió PrimiciasYa para responder a las duras declaraciones que realizó Yanina Latorre en su contra a raíz de la situación que mantiene con sus hijas.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 15 jun 2026, 23:24
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La tajante respuesta de Brian Sarmiento a la dura crítica de Yanina Latorre: Veinte años jugué al fútbol y...
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La tajante respuesta de Brian Sarmiento a la dura crítica de Yanina Latorre: "Veinte años jugué al fútbol y..."

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Luego de varios días de fuerte exposición y cruces, Brian Sarmiento decidió responderle a Yanina Latorre tras las duras declaraciones que la conductora realizó en su contra en medio de una polémica que involucró a sus hijas tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

En diálogo con PrimiciasYa, Sarmiento prefirió mantener un tono moderado al referirse a la polémica. Aunque no esquivó el tema, evitó profundizar en las críticas que recibió y dejó en claro que su principal preocupación pasa por el impacto que toda esta situación pueda tener en su familia y, especialmente, en sus hijas.

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"Lo que me preocupa es lo que piensen mis hijas de mí. Jugué 20 años al fútbol profesional, así que imaginate: un fin de semana sos el mejor y al otro, el peor. A la gente que escribe a través de un celular o una computadora no le hago caso. No me lastima ni me afecta en nada; ni bola le doy", sostuvo el exfutbolista en una charla con Juan Pablo Godino, donde se refirió a la polémica que lo tuvo en el centro.

Consultado por las declaraciones que la conductora hizo en SQP (América TV), respondió: "No quiero nombrarla ni hablar de ella. Jugué veinte años en Primera División. No quiero hablar de ella, no me interesa. Lo tomo de quien viene. Ya está. No me interesa ni me prendo tampoco".

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Que había dicho Yanina Latorre de Brian Sarmiento

En SQP (América TV), Yanina Latorre volvió a referirse a Brian Sarmiento y fue categórica al cuestionar algunos aspectos de su vida personal que quedaron expuestos durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

"Estuvo en la casa, salió y volvió a entrar. En la primera parte, cuando estuvo en la casa, esto lo quiero remarcar, nunca habló de las hijas. Cuando salió y vio que le garpaban, entró y jugó, y se hacía el víctima por las hijas. Nadie inventó nada, todo está documentado", comenzó diciendo la conductora.

La panelista redobló la apuesta y apuntó directamente contra el vínculo que, según sostuvo, mantiene el exfutbolista con sus hijas. "Un mal padre cae mal, un padre abandónico cae mal. Nosotros no inventamos nada, a las mamás las escuchamos. Y es un tipo que a las hijas no las vio nunca más y las hijas no tienen vínculo con él", disparó.

A pesar de la contundencia de sus declaraciones, Latorre aclaró que sus cuestionamientos no tienen origen en una diferencia personal con Sarmiento, sino en una postura que mantiene desde hace años frente a situaciones de este tipo. "A él le debe molestar que yo le pegue, porque hay que entender una cosa: yo lo quiero mucho a Brian, lo conozco. Ha venido a mi programa de radio, hemos hablado un montón. Lo que pasa es que yo tengo un tema y ustedes me conocen. Cuando algo está mal, aunque seas mi mejor amigo, no puedo defender un mal padre, y más cuando es con niños", explicó.

"A mí me molestó que no las vea, no las mantenés y las usás para jugar. Y que un tipo diga que fue a Gran Hermano para tener visibilidad y conseguir laburo para mantener... Tenés más de 40 años, andá a laburar de algo digno y mantené a las pibas", cerró con una frase que reflejó con claridad su mirada sobre el tema.

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