La tajante respuesta de Brian Sarmiento a la dura crítica de Yanina Latorre: "Veinte años jugué al fútbol y..."

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Que había dicho Yanina Latorre de Brian Sarmiento

En SQP (América TV), Yanina Latorre volvió a referirse a Brian Sarmiento y fue categórica al cuestionar algunos aspectos de su vida personal que quedaron expuestos durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

"Estuvo en la casa, salió y volvió a entrar. En la primera parte, cuando estuvo en la casa, esto lo quiero remarcar, nunca habló de las hijas. Cuando salió y vio que le garpaban, entró y jugó, y se hacía el víctima por las hijas. Nadie inventó nada, todo está documentado", comenzó diciendo la conductora.

La panelista redobló la apuesta y apuntó directamente contra el vínculo que, según sostuvo, mantiene el exfutbolista con sus hijas. "Un mal padre cae mal, un padre abandónico cae mal. Nosotros no inventamos nada, a las mamás las escuchamos. Y es un tipo que a las hijas no las vio nunca más y las hijas no tienen vínculo con él", disparó.

A pesar de la contundencia de sus declaraciones, Latorre aclaró que sus cuestionamientos no tienen origen en una diferencia personal con Sarmiento, sino en una postura que mantiene desde hace años frente a situaciones de este tipo. "A él le debe molestar que yo le pegue, porque hay que entender una cosa: yo lo quiero mucho a Brian, lo conozco. Ha venido a mi programa de radio, hemos hablado un montón. Lo que pasa es que yo tengo un tema y ustedes me conocen. Cuando algo está mal, aunque seas mi mejor amigo, no puedo defender un mal padre, y más cuando es con niños", explicó.

"A mí me molestó que no las vea, no las mantenés y las usás para jugar. Y que un tipo diga que fue a Gran Hermano para tener visibilidad y conseguir laburo para mantener... Tenés más de 40 años, andá a laburar de algo digno y mantené a las pibas", cerró con una frase que reflejó con claridad su mirada sobre el tema.