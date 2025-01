Cacho Deicas de Los Palmeras reapareció tras su ACV y habló del conflicto con la banda

Lo cierto es que ante tantas demostraciones de cariño, Deicas no pudo más que compartir un video en su cuenta personal de Instagram. "Queridos amigos, quiero agradecerles por este medio todos los saludos y bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante, pero hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado. Me han mandado saludos de lugares inhóspitos", expresó agradecido en medio de los rumores de su partida de Los Palmeras, tras ser reemplazado por estos días.