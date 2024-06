Calu Rivero rompió el silencio tras la condena que recibió Juan Darthés: "Todo se siente abrumador"

En la publicación de Instagram, además de subir fotos, compartió un video donde su papá está bailando. Sobre eso, expresó: "En este video que comparto con ustedes, pueden vislumbrar una faceta de mi padre que siempre me inspira y reconforta. Fue en Nueva York, escapando del rodaje de la telenovela “Dulce Amor”, que mi papá, mi mamá y Marou vinieron a apoyarme durante esos días agotadores e inciertos. Y ahí estaba el, bailando para ayudarme a procesar mi dolor y hacerme reír".

Acto seguido, la modelo se refirió a la condena a seis años de prisión que recibió Darthés: "Escribo esto conmovida hasta las lágrimas, como el abrazo que nos dimos este lunes 10, cuando nos enteramos de la sentencia de Juan Darthés. Todo se siente abrumador, pero el aprendizaje y el crecimiento son inmensos".

"La fortaleza y el apoyo que mi padre me brindó en esos momentos raros de mi vida resonarán eternamente en mi ser. Su amor inquebrantable y su alegría contagiosa son tesoros que atesoro con mucha gratitud", agregó Calu.

"Nuestra realidad actual se parece más a lo que alguna vez soñamos como familia: llena de amor y paz. ¡Viva la vida! ¡Viva hablar para sanar! ¡Viva todo lo que hemos aprendido y superado! ¡Viva el crecimiento personal! ¡Viva el valor de la familia! ¡Viva el poder del perdón! ¡Viva la dignidad de las personas!", cerró la artista.

La indignación de Yanina Latorre tras la condena que recibió Juan Darthés: "Me parece poco"

El actor Juan Darthés fue condenado en el día de ayer a seis años de prisión por la Justicia de Brasil tras ser denunciado en 2018 por Thelma Fardin en una causa por violación.

Esto generó una gran repercusión, ya que en Argentina fue un caso muy resonante, y muchos famosos celebraron la condena. Sin embargo, otros también quedaron con un sabor amargo, como Yanina Latorre, quien se mostró en desacuerdo con la sentencia recibida.

“A mí no me pareció justo, seis años me parece poco y eso de que salga, no es lo mismo están prisión y no salir nunca más a salir todos los días a laburar, ver a tu mujer hijos y tomar café”, expresó la panelista en El Observador 107.9.

Y agregó: “Todas las mañanas puede salir a trabajar, hacer su vida y volver a la noche a dormir. Va a su casa, ve televisión, está cómodo, tiene su cama, su mujer, toma vino, no se. No es lo mismo”.

De todas formas, en la misma charla Yanina resaltó la importancia de que el actor finalmente haya sido condenado y concluyó: "Es un montón que haya sido condenado porque acá salen todos ilesos".