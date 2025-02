Camila Homs consternada por el brutal crimen de Kim: su desesperado pedido

"Por favor no me dejen solo, se llevaron a mi ángel. Se me parte el alma y estoy destrozado", dijo el papá de la pequeña entre lágrimas.

Desde su cuenta en Instagram, Camila Homs compartió las palabras del padre de la niña totalmente destrozado y exigió Justicia por Kim.

"No puede ser. No lo puedo entender. Me parte el corazón estuchar escuchar esto", indicó la modelo desde sus historias.

Y reflexionó sobre el brutal caso por el que hay dos detenidos de 14 y 17 años: "Dejaron a ese papá sin su hijita, a una familia entera destruida por el resto de su vida”.

“¿Por qué? ¿Por qué permiten que pasen estas cosas? ¿Hasta cuándo?”, cerró Camila Homs pidiendo justicia.

camila homs conmovida posteo muerte de kim.jpg

De Paul reconoció el error que cometió en su separación de Camila Homs y el romance con Tini: el audio clave que aún guarda

A tres años de su escandalosa separación de Camila Homs, Rodrigo de Paul admitió el grosero error que cometió con la madre de sus dos hijos en el momento en que era inmediatamente relacionado a Tini Stoessel, quien luego sería su novia.

En una charla con el Pollo Álvarez para Infobae, el futbolista recordó cuando le envió un audio al conductor contándole toda su verdad en ese momento y que luego se arrepintió ya que se venía un partido clave y le pidió que no lo muestre al aire, algo que le agradeció por preservarlo.

“Te voy a contar una cosa. Vos apareces mucho en mi vida muchas veces y te voy a contar por qué", le confió De Paul al Pollo, quien se sorprendió.

Y ahí el futbolista recordó: "Muchas veces me preguntaban, que nosotros empezamos a tener más vínculo desde ese día que vos te portaste muy bien conmigo, si me arrepentía de algo en mi vida".

"Me pregunta la gente en general si te arrepentís de algo y decís que no porque todo te enseña...", comentaba Rodrigo De Paul. Y ahí confesó: "Y yo muchas veces me arrepiento. ¿Vos te acordas cuando yo te mandé un audio contándote de la separación y todo eso?".

"Y que yo después te dije: al final no lo saques porque jugamos en unos días y vos me pusiste tranquilo cuando vos me digas. Y después se empezó a generar una bola de pelotudeces que yo no la pude frenar", continuó muy sincero.

"Yo siempre me arrepiento de decir: por qué no lo dejé que ese audio lo saque al aire y me hubiese ahorrado... Yo lo tengo el audio", reconoció.

"Podría haber andado", dijo el Pollo Álvarez. Y ahí Rodrigo De Paul comentó: "Me hubiese ahorrado tantas boludeces que salieron". "Pero ahora estás bien", le dijo el Pollo. Y el futbolista contó: "Sí, ahora estoy bien, ya pasaron muchos años".

Video: Infobae.