De Paul reconoció el error que cometió en su separación de Camila Homs y el romance con Tini: el audio clave que aún guarda

“Te voy a contar una cosa. Vos apareces mucho en mi vida muchas veces y te voy a contar por qué", le confió De Paul al Pollo, quien se sorprendió.

Y ahí el futbolista recordó: "Muchas veces me preguntaban, que nosotros empezamos a tener más vínculo desde ese día que vos te portaste muy bien conmigo, si me arrepentía de algo en mi vida".

Embed

"Me pregunta la gente en general si te arrepentís de algo y decís que no porque todo te enseña...", comentaba Rodrigo De Paul. Y ahí confesó: "Y yo muchas veces me arrepiento. ¿Vos te acordas cuando yo te mandé un audio contándote de la separación y todo eso?".

"Y que yo después te dije: al final no lo saques porque jugamos en unos días y vos me pusiste tranquilo cuando vos me digas. Y después se empezó a generar una bola de pelotudeces que yo no la pude frenar", continuó muy sincero.

"Yo siempre me arrepiento de decir: por qué no lo dejé que ese audio lo saque al aire y me hubiese ahorrado... Yo lo tengo el audio", reconoció.

"Podría haber andado", dijo el Pollo Álvarez. Y ahí Rodrigo De Paul comentó: "Me hubiese ahorrado tantas boludeces que salieron". "Pero ahora estás bien", le dijo el Pollo. Y el futbolista contó: "Sí, ahora estoy bien, ya pasaron muchos años".

Video: Infobae.

rodrigo de paul2.jpg

Tini Stoessel publicó un contundente mensaje y alertó a sus fanáticos: "Cuanto iba a doler"

Hace un tiempo Tini Stoessel comenzó a transitar un profundo camino de transformación personal y comenzó a abrirse cada vez más con sus seguidores acerca de los distintos procesos que fue atravesando.

Esto se vio reflejado en su último disco titulado Un mechón de pelo, y ahora volvió a generar preocupación en sus fanáticos con un misterioso mensaje en su canal de difusión de WhatsApp.

“No me avisaste cuánto iba a doler”, escribió la cantante en un primer mensaje para el chat. Sin embargo, minutos después mandó un foto dentro de un estudio de grabación donde se podía ver el micrófono en primer plano.

Pero eso no fue todo, y luego Tini apareció nuevamente con otra frase. "No verte otra vez", completó debajo de la imagen en el estudio.

Inmediatamente, sus seguidores comenzaron a reaccionar a los mensajes y algunos dejaron emojis de preocupación pero otros le enviaron corazones en señal de apoyo a sus palabras demostrando que estaban para ella.