Camila Lattanzio quebró en llanto en su primera presentación en el Cantando 2024: "Es mi sueño"

"Yo lo re quería esto, te juro", dijo entre lágrimas. "Ay, soy re fea llorando, chicos", agregó Lattanzio. "No pasa nada, estás expresando algo que sentís. Tenías muchas ganas de estar acá", acotó la presentadora.

"Es mi sueño, me enfoco, voy a ensayar todo lo que sea necesario", acotó la rubia. "Vamos a ver qué dice el jurado, pero la verdad es que el trabajo se vio. Son una muy linda pareja ustedes", afirmó Flor.

Ahí, habló Gino, su compañero, y dijo: "Realmente no tienen idea y se lo dije al Chato (Prada), el día de las fotos: es una persona que está completamente agradecida con todos todo el tiempo. Para nosotros es muy bonito tener este espacio. Y se emociona porque realmente veníamos con muchos nervios y muichas ganas. Se lo merece".



Luego, el exigente jurado la evaluó y Aníbal Pachano la puntuó con un 7, Milett Figueroa, con un 8, y Marcelo Polino, con un 4.

El productor de LAM, Pepe Ochoa, cantó este martes en el Cantando 2024 (América TV) con su partenaire Sol Bardi el tema Persiana americada de Soda Stereo, pero antes de su performance acusó de acomodo a Juan Otero, el hijo de la conductora Florencia Peña.

"Si vamos a hablar de acomodo, Silvina Escudero cantó el mismo tema que cantó la vez pasada", comenzó diciendo Pepe en la previa. "Y Juan Otero... yo solamente quiero saber por qué suceden estas cosas. Es el único participante que en esta primera ronda canta en inglés", disparó Ochoa.

"A mí no me miren, porque yo no tengo nada que ver. Él hace lo que se le canta, no me escucha", se defendió Flor. Ahí, el jurado Flavio Mendoza le consultó a Pepe: "¿Pero a vos no te dejaron cantar en inglés?".

"No, bajo ningún punto de vista", le respondió el participante. "Ah, entonces es raro", opinó Mendoza. "Es mi hijo, pero yo no puedo defender esto", afirmó Peña.

Inmediatamente, le preguntaron a la jefa de coach por esta decisión. "Es elección del equipo, nosotros recomendamos que no", dijo Virginia, la jefa de coach.

"El hereje es mi hijo", dijo la presentadora. "Yo te quiero decir que estás mucho más en eje vos que el nene mío, eh. O sea, es mejor que vos cantes en castellano, porque no puede defender lo que va a ser el nene mío. ¿Dónde está?", agregó Flor.

"Está por ahí atrás. Le daba devoluciones a la tele", le contó Pepe a Flor. "Pero por qué no lo llaman para jurado a mi hijo. Si él se cree mil, hay que sentarlo ahí, como juradito", dijo la coductora divertida.