Marixa Balli explicó por qué se bajó del Cantando 2024 y le tiró un palito a Marcelo Tinelli: "Tengo un límite"

Luego, Marixa dio más detalles. "Dijiste: 'renuncié'. ¿Habías aceptado entonces?", le consultó Pepe Ochoa. “Cuando estábamos en el Martín Fierro, el Chato me lo propuso. Siempre tuve buena relación con él, porque es un tipo honesto, divino y que va de frente. Yo siempre lo tuve ahí arriba”, contó Balli.

Y agregó en relación a Marcelo Tinelli, con quien tuvo un affaire hace mucho tiempo: "Yo le había dicho al Chato que me encantaba, me parecía muy divertido, pero anteayer con tanto ninguneo del quetejedi, me re calenté".

"Estoy podrida del ninguneo. Yo creo que con La Flia está todo terminado. A mí no me gusta que me boludeen, yo tengo un límite en el boludeo", cerró Marixa levemente molesta.

La firme reacción de Milett Figueroa sobre la posibilidad de que Marixa Balli sea jurado del Cantando 2024

En medio de la presentación de Pepe Ochoa en la pista del Cantando 2024 (América TV), el periodista le consultó a Florencia Peña si le gustaría que Marixa Balli, su compañera en LAM, se sume al VAR del certamen.

"¿Te gustaría que venga Marixa Balli al VAR?", indagó el periodista durante su previa a cantar el tema Persiana Americana de Soda Stereo junto a Sol Bardi.

A lo que la conductora recordó su primer encuentro laboral con Marixa cuando era niña: "Amo, con Marixa hicimos las diosas del verano, tenía 14 años. Ahí se hizo famosa, se arenaba todos los pechos y corría por el mar. Yo fui con mi mamá, era menor", comentó.

Mientras la conductora hablaba, Milett Figueroa hizo gestos a cámara de aprobación para que Marixa se suma al certamen, mientras se veían imágenes de la intérprete de Cachaca en esa época.

Minutos más tarde, la novia de Marcelo Tinelli tomó la palabra y admitió: “Me encanta Marixa para que este en el VAR o como jurado. Me parece que tiene mucha, mucha cancha para eso”, señaló con firmeza la modelo, aprobando la posible incorporación de la morocha al certamen.