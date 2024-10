Camila Velasco regresó al país, le preguntaron por Moritán y su novio reaccionó con furia

Así las cosas, este jueves las cámaras de Intrusos (América TV) encontraron a Camila Velasco junto a Jey, su actual pareja, en el aeropuerto de Ezeiza regresando al país y la pregunta obligada fue la separación de Moritán, así como el recuerdo de su vínculo amoroso con él tras los dichos de las madres de ambos.

Pero lo que menos se iba a imaginar tanto el cronista del programa de Flor de la V como la propia Camila Velasco, era que su novio reaccionaría violentamente agrediendo al cronista Alejandro Guatti y a la cámara intentando taparla y correr el micrófono.

Embed

En tanto, una vez que Velasco logró calmar a su novio habló en exclusiva con el programa de América donde reveló que el escándalo de Moritán que terminó salpicándola la sorprendió porque "estaba de viaje y no entendía bien la que estaba pasando".

"Una lástima lo que pasó, lo que se dijo. Tengo muchas cosas para decir, pero no es el momento ahora", sumó dejando entrever que en algún momento contará su mala experiencia con el ex de Pampita, cuando apenas era una adolescente.

Y sobre las fuertes declaraciones de su madre, Camila fue tajante: "Estoy de acuerdo con lo que dijo más de la mitad del país (entre risas)", y aseguró estar del lado de Pampita, al tiempo que reconoció haberla pasado mal durante su relación con Roberto García Moritán.

Por último, al ser consultada por las declaraciones de la madre de Moritán, que dijo que María Eugenia Zorzenón estaba loca, Camila intentó poner paños fríos al deslizar "no sé lo que dijo la mamá de Roberto", aunque remarcó que la familia de él no tiene nada que ver, mientras recordó que su noviazgo con el ex ministro porteño duró cinco años, aunque su ex suegra haya dicho que fue una relación menor.

Camila Velasco y su novio Jey.jpg

El chat íntimo con el pedido de disculpas de Roberto García Moritán a su ex suegra que causó revuelo

Por estas horas cuando atraviesa uno de los peores momentos de su vida personal y profesional tras su escandalosa separación de Pampita, Roberto García Moritán la semana pasada se comunicó vía chat con María Eugenia Zorzenón, la mamá de su exnovia Camila Velasco Ferrero, para disculparse tras los dichos de su madre sobre ella.

Lo cierto es que desde Intrusos (América TV) compartieron primero un durísimo audio de la abogada cordobesa, que ganó popularidad por su escandalosa relación con el recordado conductor Sergio Velasco Ferrero, calificando a Moritán de "monstruo", entre otras cosas, por su noviazgo con su hija Camila 15 años atrás.

Embed

Tras ello, confiaron que el ex de Pampita se comunicó con María Eugenia después de las declaraciones que su madre hizo en A la tarde, y acto seguido compartieron el intercambio de mensajes.

"Hola Eugenia, cómo estás. Mamá contestó en una nota de forma impulsiva, dijo cosas sobre vos que no debería haber dicho, ni piensa. Había escuchado declaraciones tuyas y estaba enojada. Te pido disculpas en nombre de ella y mías. Perdón. Un beso grande", fue el mensaje con el que Moritán intentó disculparse con Zorzenón en pos de no sumar otro frente de tormenta.

En tanto, la respuesta de su exsuegra fue concisa y letal: "Hola. Tu tema no es el nuestro. Espero se solucione y así se calme todo. Revivir el pasado puede ser muy triste. Saludos", a lo que Moritán reaccionó agradeciendo el gesto.