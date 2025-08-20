Melody Luz se comparó con Gimena Accardi tras las críticas por la infidelidad a Nicolás Vázquez: "Van a..."

Luego de que Gimena Accardi reconociera públicamente en el canal de streaming Olga que le fue infiel a Nicolás Vázquez, Melody Luz decidió compartir su opinión desde sus redes sociales.
Tras la confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez, Melody Luz se sumó a la conversación desde sus redes sociales.
Luego de que Gimena Accardi reconociera públicamente en el canal de streaming Olga que le fue infiel a Nicolás Vázquez, Melody Luz decidió compartir su opinión desde sus redes sociales.
La bailarina abrió la clásica cajita de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, invitando a sus seguidores a consultarle lo que quisieran. Entre las preguntas, una usuaria quiso saber qué pensaba sobre la separación de los ex Casi Ángeles.
“¿Qué opinás, Melo, de Gime? A vos que también te super criticaron”, le escribió una seguidora. Ante esto, la mamá de Venezia respondió con firmeza: “Siempre van a criticar el accionar de las mujeres sin saber trasfondos e intimidades”.
Por otro lado, otro usuario aprovechó la instancia para pedirle que se reconciliara con Charlotte, la hermana de su pareja, Alex Caniggia. Melody no esquivó el tema y respondió con claridad: “Nunca fue mi intención que esté todo mal, yo la quise y la banqué mucho, mandarla a terapia era parte de ese cariño”.
Y sumó: “Pero de su parte sólo recibí insultos y mentiras. Hasta no recibir unas disculpas sinceras cara a cara no me interesa tener relación”.
En las últimas horas se generó un gran revuelo por la escandalosa separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez, quienes llevaban 18 años de relación. La noticia ya había sido anunciada por ellos mismos a comienzos de julio a través de sus cuentas en redes sociales.
Lo que sucedió fue que, al salir a la luz que el verdadero motivo detrás del distanciamiento fue una infidelidad por parte de Gimena, ambos decidieron hablar públicamente de manera inmediata para dar su versión de los hechos.
Accardi reveló que tuvo una situación íntima con alguien "random" y no dudó en asumir la responsabilidad. "Me hago cargo", declaró. Por otro lado, Nico Vázquez se mostró visiblemente afectado al referirse al tema frente a los medios.
Durante el programa Lape Club Social Informativo (América TV), Paula Varela explicó por qué tanto Gimena como Nico optaron por salir a hablar en medio de especulaciones, y confirmó tanto la infidelidad como la identidad de la persona involucrada.
"No había función pero se acercó al teatro a hablar, no quisieron dilatarlo tanto y cortar el tema para que no se hable", señaló la periodista en el ciclo conducido por Sergio Lapegüe.
Y agregó con énfasis: "Es parte de una estrategia. Lo que deciden es 'no se habla más, hasta acá llegamos', es lo que me dicen. Él sabe quién fue la persona y ella le fue totalmente honesta".