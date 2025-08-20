Melody Luz se comparó con Gimena Accardi tras las críticas por la infidelidad a Nicolás Vázquez: "Van a..."

Y sumó: “Pero de su parte sólo recibí insultos y mentiras. Hasta no recibir unas disculpas sinceras cara a cara no me interesa tener relación”.

El motivo por el que Gimena Accardi y Nico Vázquez hablaron públicamente de su separación e infidelidad

En las últimas horas se generó un gran revuelo por la escandalosa separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez, quienes llevaban 18 años de relación. La noticia ya había sido anunciada por ellos mismos a comienzos de julio a través de sus cuentas en redes sociales.

Lo que sucedió fue que, al salir a la luz que el verdadero motivo detrás del distanciamiento fue una infidelidad por parte de Gimena, ambos decidieron hablar públicamente de manera inmediata para dar su versión de los hechos.

Accardi reveló que tuvo una situación íntima con alguien "random" y no dudó en asumir la responsabilidad. "Me hago cargo", declaró. Por otro lado, Nico Vázquez se mostró visiblemente afectado al referirse al tema frente a los medios.

Durante el programa Lape Club Social Informativo (América TV), Paula Varela explicó por qué tanto Gimena como Nico optaron por salir a hablar en medio de especulaciones, y confirmó tanto la infidelidad como la identidad de la persona involucrada.

"No había función pero se acercó al teatro a hablar, no quisieron dilatarlo tanto y cortar el tema para que no se hable", señaló la periodista en el ciclo conducido por Sergio Lapegüe.

Y agregó con énfasis: "Es parte de una estrategia. Lo que deciden es 'no se habla más, hasta acá llegamos', es lo que me dicen. Él sabe quién fue la persona y ella le fue totalmente honesta".