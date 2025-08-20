Fátima Florez confirmó su reencuentro con Javier Milei y reveló lo que más le gusta de ella

Embed

Asimismo, y a diferencia de cómo quedó el vínculo con Yuyito González, Fátima aseguró que con Milei siguen en contacto permanente y que hablan por teléfono de manera regular, más allá de no estar en pareja actualmente.

Así, ante la consulta de si se harán un momento en sus agendas para reunirse de manera privada, Fátima Florez fue clara: "No, estamos los dos trabajando full así que no creo". Lo que sí especificó es que al primer mandatario le gusta mucho su labor artística. "A él le gusta mucho mi despliegue arriba del escenario, así que nada, va a ser una alegría", aseguró.

En otro orden de cosas, consultada por su conflicto judicial por cuestiones económicas con su anterior pareja, el productor teatral Norberto Marcos, quien recientemente declaró que a pesar de sus intentos no ha logrado mantener una conversación con ella, Fátima fue tajante: "No hay ningún desencuentro con nadie, no sé por qué se dice eso, no tengo idea".

Fátima Florez

Qué dijo Norberto Marcos sobre el juicio con Fátima Florez tras la fuerte consulta de Marcela Tauro

Tras más de 20 años de pareja, la separación entre Fátima Florez y Norberto Marcos en 2023 derivó en una relación marcada por la distancia y por un litigio judicial que todavía sigue vigente.

En diálogo con Intrusos (América TV), recientemente el empresario se refirió con sinceridad a su vínculo con la actriz: "La conozco mejor que nadie, como ella a mí. Vivimos mucho tiempo juntos. Jamás pensaría mal de Fátima ni intentaría herirla de ningún modo, bajo ningún concepto", expresó.

Respecto a algunas declaraciones recientes de la humorista, Marcos añadió: "Me preocupa mucho esa especie de amenaza, si no queda todo en una nebulosa. Si tiene algo que decir, que lo diga. No hay nada. Si nos dejamos llevar por las notas, vamos a terminar todos mal. Si nos juntamos a hablar, nos ponemos de acuerdo".

En tanto, consultado por el estado de la causa legal, reconoció que aún no lograron resolverla. "Seguimos en el proceso judicial. Yo no lo busqué, pero aquí estamos. No hacía falta abogados para llegar a lo lógico. Todo esto duele un poco, porque no poder sentarnos a hablar no es por mí", reveló.

Asimismo, Marcos también deslizó que existen terceras personas influyendo en la disputa: "Lo que estamos discutiendo no tiene sentido. Creo que hay mucha influencia externa que no conviene que nos juntemos a hablar".

Por último, Marcela Tauro le consultó si durante la relación había habido episodios de control o maltrato, como revisiones de celular o discusiones violentas, pero el empresario fue tajante: "De la intimidad nuestra no voy a hablar. Es nuestra y punto. Eso no pasó, entonces digo que no", concluyó.