Camilota tomó una drástica decisión debido a la salud de su hermano Thiago Medina

El viernes por la noche, Thiago Medina, quien se hizo famoso por su participación en Gran Hermano 2022 (Telefe), sufrió un grave accidente mientras conducía su moto.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Thiago Medina tuvo un grave accidente con su moto y sigue internado con pronóstico reservado. Por su parte, su hermana Camilota hizo un pedido especial. Enterate.
El viernes por la noche, Thiago Medina, quien se hizo famoso por su participación en Gran Hermano 2022 (Telefe), sufrió un grave accidente mientras conducía su moto.
El joven tuvo que ser operado de urgencia y se encuentra bajo pronóstico reservado. Mientras él lucha por su vida, la Justicia avanzará en la investigación del caso para intentar esclarecer las circunstancias en las que ocurrió todo.
Es por eso que sus familiares están haciendo el máximo esfuerzo para estar cerca de él. Una de las que más está pendiente de lo que pasa con el exparticipante de GH es Camila Deniz que desde el primer minuto se ocupó de acompañar a Daniela Celis y asistir en todo lo que se requiera.
Por tal motivo, Camilota tomó una firme decisión ligada a su cuenta de Instagram, donde tiene un número alto, más de 750 mil seguidores.
A través de una historia, Camila compartió con su comunidad la acción que llevará adelante. “Hola gente hermosa. Voy a estar haciendo publicidad para los emprendimientos o negocios que me pidan por cuestión de dinero ya que el ir y venir del hospital requiere de esto”, escribió.
Según el informe policial difundido tras el siniestro vial, Thiago Medina chocó contra el lateral trasero derecho del vehículo lo que provocó que volara por arriba del automóvil, ocasionando severos daños en su cuerpo y en sus órganos.
De acuerdo a lo que contaron, debido al fuerte golpe del choque, Thiago salió volando por arriba del coche. En tanto, se pudo saber, de acuerdo al informe policial, que el automóvil era conducido por un hombre de 40 años identificado como José Fernando Córdoba.
Tras el accidente, Medina fue trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) e ingresado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en estado crítico.
“Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, dice el comienzo del comunicado sobre la salud de Thiago Medina.
"El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado", continúa.
"Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica", concluye el comunicado emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.