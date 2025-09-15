Camilota tomó una drástica decisión debido a la salud de su hermano Thiago Medina

A través de una historia, Camila compartió con su comunidad la acción que llevará adelante. “Hola gente hermosa. Voy a estar haciendo publicidad para los emprendimientos o negocios que me pidan por cuestión de dinero ya que el ir y venir del hospital requiere de esto”, escribió.

Camilota

¿Cómo fue el accidente de Thiago Medina de Gran Hermano?

Según el informe policial difundido tras el siniestro vial, Thiago Medina chocó contra el lateral trasero derecho del vehículo lo que provocó que volara por arriba del automóvil, ocasionando severos daños en su cuerpo y en sus órganos.

De acuerdo a lo que contaron, debido al fuerte golpe del choque, Thiago salió volando por arriba del coche. En tanto, se pudo saber, de acuerdo al informe policial, que el automóvil era conducido por un hombre de 40 años identificado como José Fernando Córdoba.

Tras el accidente, Medina fue trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) e ingresado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en estado crítico.

thiago medina 2

¿Qué dice el parte médico de Thiago Medina tras el accidente?

“Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, dice el comienzo del comunicado sobre la salud de Thiago Medina.

"El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado", continúa.

"Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica", concluye el comunicado emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.