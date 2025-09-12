A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
De todo

Gritos, reproches y escándalo: el mal momento que una famosa periodista habría vivido con su jefe

Una reconocida periodista habría protagonizado una pelea con su jefe, que según Carmela Bárbaro escaló a gritos y generó rumores sobre su posible salida del programa. El nombre en la nota.

12 sept 2025, 19:52
Gritos, reproches y escándalo: el mal momento que una periodista famosa habría vivido con su jefe
Gritos, reproches y escándalo: el mal momento que una periodista famosa habría vivido con su jefe

Gritos, reproches y escándalo: el mal momento que una periodista famosa habría vivido con su jefe

Se trata de Sandra Borghi, quien volvió a tener un fuerte cruce con un jefe directo, esta vez con el gerente de noticias de El Trece y TN, Ricardo Ravanelli.

Carmela Bárbaro contó la información de la periodista de Mediodía Noticias (El Trece) en A la Tarde (América TV) de forma enigmática. “Hubo una pelea con un jefe directo, peleas que se vienen reiterando, parece que hubo gritos, y la conductora decidió ir a Recursos Humanos. Fue a blanquear que esta situación se le hacía insostenible”, contó la panelista.

En ese marco, destacó la personalidad de Borghi dentro del canal, subrayando su carácter frontal y la importancia de su figura en la organización: “No es la primera vez que tiene una relación tensa, pero al ser una figura emblemática del canal, claramente… es una persona que va de frente. Vale mucho”.

“No lo sé… no es la primera vez que el canal le ofrecería trabajar a reglamento. Es una modalidad que tiene el canal cuando algo no termina de cerrar”, dijo sobre el futuro de Borghi en Mediodía Noticias y la posibilidad de que se vea afectada su continuidad.

“Parece que decidió ir a la oficina de Recursos Humanos y esto no fue bien recibido por el gerente de noticias, se sintió traicionado porque hasta ahora los conflictos los venían dirimiendo entre ellos”, cerró, comentando cómo se percibió la reacción de Ravanelli ante la situación.

Embed

Qué pasó entre Sandra Borghi y Ricardo Ravanelli

Sandra Borghi ya había protagonizado situaciones tensas con Ricardo Ravanelli, gerente de noticias de El Trece y TN, lo que demuestra que no es la primera vez que la periodista se enfrenta a conflictos dentro del canal. Incluso, hace aproximadamente un año se rumoró que podría pasar a Telefe, debido a un malestar del Grupo Clarín con su desempeño.

La periodista también se destacó por ser la primera en entrevistar a Fabiola Yañez tras la denuncia a Alberto Fernández, un hecho que mostró su rol protagónico en coberturas mediáticas de alto impacto. Sin embargo, lo más fuerte de la historia se publicó días después en Infobae, lo que provocó un revuelo mediático y profundizó la atención sobre la profesional y sus métodos de trabajo.

A esto se suman las acusaciones sobre beneficios adicionales que habría recibido Borghi, como remises a disposición, que no se limitarían únicamente a cuestiones laborales, sino que también podrían haber sido utilizados para fines personales. Estas situaciones generaron aún más controversia y contribuyeron a ponerla en el centro del debate sobre privilegios y tensiones dentro del canal.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Sandra Borghi

Lo más visto