Gritos, reproches y escándalo: el mal momento que una famosa periodista habría vivido con su jefe

“Parece que decidió ir a la oficina de Recursos Humanos y esto no fue bien recibido por el gerente de noticias, se sintió traicionado porque hasta ahora los conflictos los venían dirimiendo entre ellos”, cerró, comentando cómo se percibió la reacción de Ravanelli ante la situación.

Qué pasó entre Sandra Borghi y Ricardo Ravanelli

Sandra Borghi ya había protagonizado situaciones tensas con Ricardo Ravanelli, gerente de noticias de El Trece y TN, lo que demuestra que no es la primera vez que la periodista se enfrenta a conflictos dentro del canal. Incluso, hace aproximadamente un año se rumoró que podría pasar a Telefe, debido a un malestar del Grupo Clarín con su desempeño.

La periodista también se destacó por ser la primera en entrevistar a Fabiola Yañez tras la denuncia a Alberto Fernández, un hecho que mostró su rol protagónico en coberturas mediáticas de alto impacto. Sin embargo, lo más fuerte de la historia se publicó días después en Infobae, lo que provocó un revuelo mediático y profundizó la atención sobre la profesional y sus métodos de trabajo.

A esto se suman las acusaciones sobre beneficios adicionales que habría recibido Borghi, como remises a disposición, que no se limitarían únicamente a cuestiones laborales, sino que también podrían haber sido utilizados para fines personales. Estas situaciones generaron aún más controversia y contribuyeron a ponerla en el centro del debate sobre privilegios y tensiones dentro del canal.