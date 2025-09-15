Así fue el emotivo debut de Ser Humanos con Gastón Pauls por América TV

Pennisi recordó además sus primeros pasos artísticos: “A los 16 años, cuando salí a tocar a la calle, entendí lo que es compartir con los demás. La calle fue mi primer escenario que me dio todo”. Conmovido, cerró la entrevista con una reflexión que resume su filosofía de vida: “Lo que nos mueve son los valores humanos que llevamos dentro”.

En este debut también conocimos la historia de Hernán y Agustina Danolfo, referentes de @proyecto_serhumano, un movimiento social que emociona en redes con experiencias colectivas llenas de sensibilidad y compromiso.

Además, conocimos a Gabriela Torres, bailarina inclusiva que brilló en el Mundial de Tango, y que con su arte demostró que la danza también es un camino de superación y encuentro.