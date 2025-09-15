A24.com

Así fue el emotivo debut de Ser Humanos con Gastón Pauls por América TV

El actor Gastón Pauls volvió a la televisión con un programa propio en el que recorre con fuertes relatos las historias de vida.

15 sept 2025, 07:00
América TV estrenó el domingo por la noche el primer capítulo de Ser Humanos, el nuevo ciclo conducido por Gastón Pauls que propone un espacio íntimo de encuentro y reflexión.

El primer invitado fue Nahuel Pennisi, quien emocionó con una charla sincera sobre la vida y la música. “Ver es mucho más que mirar”, expresó, dejando en claro que su forma de sentir el mundo va más allá de lo visual. Y agregó: “Que uno sea ciego no es que no pueda ver”.

La música, contó, es su motor vital: “La música es un viaje interminable. Me hace volar. Es mi segundo idioma, una brújula”. En esa búsqueda, reconoció que “aprendí a conocerme desde distintos lugares” y que cada etapa de su vida estuvo marcada por el aprendizaje.

Gastón Pauls

Pennisi recordó además sus primeros pasos artísticos: “A los 16 años, cuando salí a tocar a la calle, entendí lo que es compartir con los demás. La calle fue mi primer escenario que me dio todo”. Conmovido, cerró la entrevista con una reflexión que resume su filosofía de vida: “Lo que nos mueve son los valores humanos que llevamos dentro”.

En este debut también conocimos la historia de Hernán y Agustina Danolfo, referentes de @proyecto_serhumano, un movimiento social que emociona en redes con experiencias colectivas llenas de sensibilidad y compromiso.

Además, conocimos a Gabriela Torres, bailarina inclusiva que brilló en el Mundial de Tango, y que con su arte demostró que la danza también es un camino de superación y encuentro.

