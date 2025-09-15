Celeste Cid se defendió de las críticas por su apariencia con una fuerte reflexión: "Soy..."

“No quise dejarlo pasar, porque creo que hay un tema de fondo que, como mujer, por supuesto me convoca y que observo en las redes en general. Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, subrayó.
Y reflexionó sobre los mandatos sociales: “No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘No se nos está permitido envejecer’”.
Finalmente, cerró con una invitación a valorar el paso del tiempo: "Pues bien, no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas”.
¿Qué dijeron en redes sobre la nueva apariencia de Celeste Cid y los supuestos retoques?
Celeste Cid fue invitada al programa radial Vuelta y media (Urbana Play), conducido por Sebastián Wainraich, y su presencia no pasó desapercibida. Aunque la actriz habló sobre Papá x 2, la película que protagoniza junto a Benjamín Vicuña, lo que más llamó la atención fue el evidente cambio en su rostro, que generó revuelo en redes sociales.
Durante la charla, se mostró distendida y con buen humor, pero fue un fragmento del video que se viralizó lo que desató una catarata de reacciones en X (ex Twitter). Los usuarios no tardaron en comentar su apariencia, generando un intenso debate sobre posibles retoques estéticos.
"Hay que meter preso al que le tocó la cara. ¿Con qué necesidad?"; "Miren que yo respeto los cuerpos y ganas de otros de realizarse lo que quieran pero al cirujano/a de Celeste Cid lo quiero preso y con cadena perpetúa. ¡No lo puedo creer!"; "Si a vos esta mujer viene y te pide que le hagas algo en la cara, por ética profesional le decís que no", fueron algunos de los mensajes que circularon con fuerza.
A pesar de la controversia, Celeste sigue enfocada en sus proyectos artísticos y en su relación con Santiago Korovsky, con quien mantiene un vínculo de más de un año y medio. La actriz continúa activa en el cine y en sus redes, donde comparte momentos de su vida personal y profesional.