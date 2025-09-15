El trascendental motivo por el que L-Gante le hizo un lujoso regalo a su papá tras reconciliarse

"L-Gante parece que se arregló de vuelta con su papá y no solo de hacer las pases de ir a comer y todo bien, le hizo un regalo: una moto, es fanático de los fierros", contó Gonzalo Sorbo en el ciclo que conduce Marcela Tauro.

Y detalló sobre el particular y exclusivo modelo de la moto en cuestión: "Es un vehículo muy particular porque no hay tantas en el país además de ser muy cara. 0Km sale entre 60 y 70 mil dólares, usada más o menos entre 15 y 18. Es un modelo que al ser importada no tenés tantas en el país, la tenés que pedir, L-Gante la pidió".

“Aparentemente este regalo y este nuevo acercamiento es porque lo está ayudando con otros abogados a resolver su tema para poder salir del país”, finalizó el periodista.

Hace unas semanas, Miguel Ángel Prosi había apuntado fuerte contra el entorno más cercan de su hijo después de que la casa alquilada en Canning apareció totalmente destruida.

“’Aprovechan que está en modo pelot... y le comen el cerebro. Los tres fantasmas que tiene al lado son Nicolás Payarola, Maxi ‘el Brother’ y su esposa, Lourdes’", disparó Miguel en un mensaje que le envió a Karina Iavícoli para Infama.

Lo cierto es que tras muchos años de distancia y hasta diferencias expuestas en público sobre su relación, parece que L-Gante y Miguel Ángel Prosi dejaron atrás aquel tiempo y ahora disfrutan de su mejor momento como padre e hijo.

Por qué se distanciaron tantos años L-Gante y su papá Miguel Angel Prosi

L-Gante y su papá Miguel Ángel Prosi estuvieron distanciados muchos años, principalmente porque Miguel Ángel se separó de la mamá del cantante, Claudia Valenzuela, y dejó de estar presente en la infancia del cantante.

Con los años lograron acercarse, pero en tiempos recientes volvieron a distanciarse debido a desacuerdos y problemas relacionados con el entorno familiar y decisiones del joven artista.

Miguel Ángel Prosi manifestó estar cansado de ciertos comportamientos, sentirse utilizado y hacer un esfuerzo para evitar que problemas afecten a su hijo, pero decidió alejarse.

Este distanciamiento también se agravó por conflictos relacionados con la familia y el entorno de L-Gante, incluyendo respuestas de Miguel Ángel a polémicas públicas en que estuvo involucrado su hijo.

Sin embargo, en 2025 hubo una reconciliación tras varios años de tensión, donde L-Gante le dio un costoso regalo a su papá como símbolo de ese reencuentro y agradecimiento, motivado también por el apoyo legal que su padre le está brindando en sus conflictos judiciales.