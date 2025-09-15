A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡SE LE ESCAPÓ!

La madre de Benjamín Vicuña reveló el secreto más duro de su hijo y la China Suárez en medio de la tensión

Isabel Luco Morandé dejó picando el dato que la China Suárez y Benjamín Vicuña mantuvieron en reserva durante varios años en medio de la pelea por sus hijos.

15 sept 2025, 09:45
La madre de Benjamín Vicuña reveló el secreto más duro de su hijo y la China Suárez en medio de la tensión
La madre de Benjamín Vicuña reveló el secreto más duro de su hijo y la China Suárez en medio de la tensión

La madre de Benjamín Vicuña reveló el secreto más duro de su hijo y la China Suárez en medio de la tensión

Benjamín Vicuña y su madre Isabel Luco Morandé hablaron de todo en una entrevista con Cecilia Bolocco para su programa Todo por tí y allí dieron detalles de su vida y la mamá del actor destapó el secreto mejor guardado de la relación de su hijo con Eugenia la China Suárez.

En los cinco años que duró la relación entre los actores en un momento se especuló con que habría existido un casamiento secreto entre ellos tras la aparición de un anillo en sus manos, algo que fue desmentido por los artistas pero que era un verdadero misterio alrededor de la pareja.

Leé también

La China Suárez mostró cómo sus hijos aprenden turco: los divertidos videos

la china suarez mostro como sus hijos aprenden turco: los divertidos videos

Lo cierto es que el diálogo entre Isabel, Benjamín y Cecilia giraba en la mesa en torno a los vínculos familiares, cuando la madre del chileno tomó por sorpresa a todos con una inesperada revelación que dejó picando la posibilidad de que habría existido una unión entre su hijo y la China.

“¿Te acordás? Cuando bautizó a la Magnolia, alguien de repente le dijo: Padre, ¿por qué no aprovecha y no hace un dos en uno?”, lanzó la madre del actor.

Y sin quedarse en eso la mujer siguió agregando más detalles que sorprendieron a todos: “Y aprovechamos de casar a... Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja... Pero fue precioso, ¿se acuerda?”.

Al instante, Benjamín Vicuña comentó sobre ese momento: “No, no, fue un rito”, y a los segundos entre risas nerviosas insistió desmintiendo a lo que contó ella: “¡No, mamá, no!”, exclamó.

“¿O sea tú te quieres casar en algún momento o no has querido nunca, no te interesa?”, le consultó ex Miss Universo a su invitado. Y Benjamín explicó su postura sobre el casamiento: “No tengo una particular afinidad por el rito, ni por la fiesta, ni por la Iglesia. Creo que hay cosas más importantes. Sí encontrar un compañero, eso sí”.

benjamin vicuña Isabel Luco Morande cecilia bolocco

La historia de amor y separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña

El romance entre Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña nació en medio de un gran escándalo mediático luego de compartir juntos los papeles protagónicos en la peliícula El Hilo Rojo (2016) donde en la historia mantenían un apasionado romance. Tiempo después, el artista chileno se separaría de Carolina Pampita Ardohain y blanqueó su romance con Suárez.

Cabe recordar que la China Suárez y Benjamín Vicuña se separaron en agosto de 2021 cuando el actor confirmó en sus redes sociales el final de la pareja.

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el actor chileno en las redes sociales por aquel entonces.

Luego de cinco años de relación y dos hijos en común, Magnolia y Amancio, la pareja decidió seguir caminos separados y hace poco estuvieron enfrentados luego de que él decidió revocarle el permiso que tenía la actriz para viajar con sus hijos al exterior y así le impidió en un primer momento poder viajar con los pequeños a Turquía para acompañar a la actual pareja de ella, el futbolista Mauro Icardi.

Esto desató una fuerte pelea entre los dos que detonó con un explosivo posteo de la actriz en Instagram contra su ex donde lo llamó varias veces el papá del año y realizó terribles acusaciones en su contra.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo", reveló picante la China Suáez enfurecida con Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña y China Suárez (3) (1)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
China Suárez Benjamín Vicuña

Lo más visto