La madre de Benjamín Vicuña reveló el secreto más duro de su hijo y la China Suárez en medio de la tensión

Y sin quedarse en eso la mujer siguió agregando más detalles que sorprendieron a todos: “Y aprovechamos de casar a... Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja... Pero fue precioso, ¿se acuerda?”.

Al instante, Benjamín Vicuña comentó sobre ese momento: “No, no, fue un rito”, y a los segundos entre risas nerviosas insistió desmintiendo a lo que contó ella: “¡No, mamá, no!”, exclamó.

“¿O sea tú te quieres casar en algún momento o no has querido nunca, no te interesa?”, le consultó ex Miss Universo a su invitado. Y Benjamín explicó su postura sobre el casamiento: “No tengo una particular afinidad por el rito, ni por la fiesta, ni por la Iglesia. Creo que hay cosas más importantes. Sí encontrar un compañero, eso sí”.

benjamin vicuña Isabel Luco Morande cecilia bolocco

La historia de amor y separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña

El romance entre Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña nació en medio de un gran escándalo mediático luego de compartir juntos los papeles protagónicos en la peliícula El Hilo Rojo (2016) donde en la historia mantenían un apasionado romance. Tiempo después, el artista chileno se separaría de Carolina Pampita Ardohain y blanqueó su romance con Suárez.

Cabe recordar que la China Suárez y Benjamín Vicuña se separaron en agosto de 2021 cuando el actor confirmó en sus redes sociales el final de la pareja.

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el actor chileno en las redes sociales por aquel entonces.

Luego de cinco años de relación y dos hijos en común, Magnolia y Amancio, la pareja decidió seguir caminos separados y hace poco estuvieron enfrentados luego de que él decidió revocarle el permiso que tenía la actriz para viajar con sus hijos al exterior y así le impidió en un primer momento poder viajar con los pequeños a Turquía para acompañar a la actual pareja de ella, el futbolista Mauro Icardi.

Esto desató una fuerte pelea entre los dos que detonó con un explosivo posteo de la actriz en Instagram contra su ex donde lo llamó varias veces el papá del año y realizó terribles acusaciones en su contra.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo", reveló picante la China Suáez enfurecida con Benjamín Vicuña.