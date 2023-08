Cande Tinelli vivió un momento incómodo con una turista argentina en Madrid

En sus historias de Instagram, Cande relató un hecho desafortunado que le tocó vivir en Puerta del Sol, un lugar emblemático de esa ciudad y por la que pasan a diario miles de turistas.

Según narró Lele -como le dicen sus seres queridos-, una turista argentina se le acercó y la increpó: “Ayer en Puerta del Sol me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar a y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación fumándome un puchito y no se le escuchaba bien”.

"Si me está leyendo espero su mensaje. No entendí un pomo (ya sé lo que está pasando con el dólar, pues leo las noticias) y me da intriga saber qué le pasaba conmigo particularmente”, siguió en su descargo.

La hija de Marcelo Tinelli le sumó una cuota de humor a la situación. "Capaz piensa que soy la ministra de economía", agregó y continuó: "Capaz le molesta que esté en Madrid acompañando a mi pareja... ah, ,pero pará, ella también está en Madrid, por cierto de compras. Si tanto le importa su país y el aumento del dólar, hubiese ido a votar en vez de estar gastando euros acá”.

Al finalizar, Cande expresó su preocupación por la crispación en la sociedad tras el resultado de las PASO. "Qué triste todo. Me da mucha pena en serio la violencia que genera la política. Nosotros deberíamos apoyarnos y ser empáticos, respetando al otro (democracia). Pero no, ‘divide y reinarás. Se me quema la pizza en el horno. Mucho amor y energía positiva. A prender velitas”, cerró.

Cande Tinelli y Coti Sorokin, románticos y apasionados en la presentación de Quiero verte: las fotos

Cande Tinelli y Coti Sorokin pasaron por una fuerte crisis y separación en el verano pero luego de unos meses volvieron a darse una nueva oportunidad en el amor y ahora también juntos a nivel artístico.

En la noche del jueves 20 de julio, justo en el día del amor, Lelé y Coti presentaron juntos en un evento la canción Quiero verte, la cual interpretan juntos.

Ambos subieron al escenario y brindaron un pequeño show ante los asistentes al lugar, donde hubo muchos medios, artistas e invitados especiales de los dos como Soledad Aquino, madre de Cande, quien aplaudió emocionada a su hija.

La tatuada y el cantante se mostraron bien románticos durante toda la presentación y subieron juntos al escenario para cantar a dúo el nuevo corte.

"Trabajé con él (por Coti) en la canción que voy a sacar", adelantaba Lelé en mayo en declaraciones al ciclo Intrusos sobre este nuevo proyecto artístico con su pareja.

Quiero verte se trata del nuevo single que realizó la pareja tras su reconciliación, la cual se produjo hace poco tiempo y se trata de una letra que relata sus sentimientos valiéndose de un ritmo muy pegadizo que te invita a bailar.

Las fotos de la presentación de Cande Tinelli y Coti Sorokin a pura música y amor.

