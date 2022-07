Cande Tinelli contó cuántas cirugías estéticas se hizo

Desde hace años siempre se habló de la cantidad de tatuajes que se hizo la hija de Marcelo Tinelli y esta vez quiso hablar más allá de eso.

Hace un tiempo ella declaró que le gusta mutar. “Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”, indicó.

Entre las preguntas que le hicieron en las últimas horas, no sólo habló de la cantidad de cirugías sino también si estaba conforme con ellas. “¿Te gustó cómo quedó ahora tu nariz?”, le preguntaron. “Siiiiiiiiiiiiii”, respondió Cande.

Cande Tinelli

Categórica respuesta de Cande Tinelli cuando le marcaron una "obsesión" por su nariz

Hace unas semanas, Cande Tinelli se prendió a responder consultas de sus seguidores de Instagram y confesó si tendría una relación abierta y si le afectan las críticas que recibe vía redes sociales.

Lo cierto es que hace unas horas, la cantante volvió a destinarle unos minutos a sus seguidores virtuales y respondió otras consultas que fue recibiendo.

La novia de Coti Sorokin contó por qué se operó tantas veces la nariz en el último tiempo y admitió si está arrepentida o no de alguno los tatuajes que se hizo.

“¿Por qué nunca estás conforme con tu cuerpo?”, quiso saber un seguidor, y ella explicó: “Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”.

Cuando le consultaron si no creía que estaba obsesionada con la perfección de su nariz, Lelé respondió con una imagen de Michael Jackson a pura ironía y reveló que se hizo 4 rinoplastías y "no le gusta el resultado nunca". Sobre sus tatuajes, admitió que no se arrepintió de ninguno: "En absoluto, amo mi piel".

Y cerró certera: “Mi amor, la vida es corta, me aburre ser siempre igual. Como ya dije: si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de poder cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. De mi cu... un florero. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es, banco también, banco todo”.