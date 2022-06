Categórica respuesta de Cande Tinelli cuando le marcaron una "obsesión" por su nariz

La novia de Coti Sorokin contó por qué se operó tantas veces la nariz en el último tiempo y admitió si está arrepentida o no de alguno los tatuajes que se hizo.

Embed

“¿Por qué nunca estás conforme con tu cuerpo?”, quiso saber un seguidor, y ella explicó: “Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”.

Cuando le consultaron si no creía que estaba obsesionada con la perfección de su nariz, Lelé respondió con una imagen de Michael Jackson a pura ironía y reveló que se hizo 4 rinoplastías y "no le gusta el resultado nunca". Sobre sus tatuajes, admitió que no se arrepintió de ninguno: "En absoluto, amo mi piel".

cande tinelli 2.jpg

Y cerró certera: “Mi amor, la vida es corta, me aburre ser siempre igual. Como ya dije: si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de poder cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. De mi cu... un florero. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es, banco también, banco todo”.

cande tinelli 1.jpg

El romántico mensaje de Cande Tinelli por el cumpleaños de Coti Sorokin

Tras el viaje que hicieron juntos a Europa, Cande Tinelli le dedicó un tierno posteo a su novio Coti Sorokin el día de su cumpleaños número 49 (14 de junio).

La tatuada eligió distintos momentos vividos en fotos y videos con el cantante en el tiempo que llevan juntos y le expresó todo su amor con un mensaje a puro amor en Instagram.

image.png

"Feliz cumple amor de mi vida, compañero de rutas, mi mejor amigo y mi confidente. Mi cómplice, mi color, y perfume preferido. Ese calor que me hace sentir que todo esta bien, y que nada es tan grave", expresó Lelé.

"Sos mi devoción. Sos esa música que quiero escuchar para toda la vida. Te amo, te admiro, te todo. Por muchos mas momentos juntos. Se feliz amor. No mereces menos. Lelu", cerró la hija de Marcelo Tinelli.