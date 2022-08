Canta Conmigo Ahora: denuncias de maltrato, escándalos y sorpresivas desvinculaciones

Embed

La cantante comentó que ella trataba de ser objetiva a la hora de evaluar a los participantes y eso no era bien tomado por parte de los productores del programa: "A mí me exigían que votara por todos. Yo me tenía que parar con todos, pero el nivel era deficiente. Me llegaron a decir: 'Acá para malo está (Alejandro) Paker. No hay lugar para un malo más'".

Carenzio recordó que una productora se enojó con ella por su exigencia con los concursantes. "El 1° de agosto estábamos grabando uno de los programas y escucho una productora que me gritaba: 'parate Claudia, parate'. Y yo no me paré. Después de eso, tuve una charla con ella", sostuvo.

La vocalista mencionó que esa conversación fue sumamente desagradable. "Me dijo que yo era soberbia y que si yo me creía 'maestrita'. Fue violenta la situación y me sentí mal", añadió.

Por último, la vocalista que, después de ese episodio, en la Flia decidieron desvincularla. "Me rescindieron el contrato por esto y luego dijeron que yo me había ido. ¡Yo no me fui!", sentenció.

Marcelo Tinelli enfrentó duras críticas tras recibir un reconocimiento en Punta del Este

Hace unas semanas, Marcelo Tinelli fue homenajeado en Punta del Este, Uruguay, durante una cena que se realizó en un lujoso hotel, en el marco de la conmemoración del 115 aniversario de ese balneario.

El conductor de Canta Conmigo Ahora (El Trece) fue reconocido como “vecino asiduo al balneario y por ende por su construcción a la difusión del destino”, según informaron oficialmente desde la intendencia de Maldonado.

En Intrusos (América TV) comentaron que Tinelli recibió duras críticas en las redes sociales por haber recibido dicho reconocimiento. Muchos usuarios manifestaron su descontento.

"Mala imagen para la ciudad. Una pena", "¿Qué mérito habrá tenido para ser homenajeado? Busquen personas de bien para hacerles reconocimiento, por favor", "Tantas familias pioneras del balneario ¿y se lo dan a alguien que no respeta las dunas con su cuatriciclo? ¿Qué aporta al balneario?", "Saquen a ese personaje... y que ni nombre a Páez Vilaró", fueron algunos de los cuestionamientos que se replicaron en Twitter en referencia al homenaje al número uno de la Flia.