Carina Zampini reveló cómo fue la charla que tuvo con Paula Chaves tras el escándalo por la conducción de Pasaplatos

La conductora hizo hincapié en que su "sensación" era que la propuesta llegó muy al comienzo de Pasaplatos y eso se llevaba, de alguna manera, toda su energía. Por eso su negativa a la invitación.

"Para mi iba a ser mucha carga horaria en un momento donde yo no quería perder la energía del otro programa. Dijeron por ahí que a mi no me gusta estar con famosos y no es así. Me divierte, suma un montón", confesó.

Embed

"Escuché que estaba enojada con Paula, cómo voy a estar enojada si no la conozco. No la conozco personalmente, todavía no nos cruzamos. Saben que yo no soy muy de eventos y no nos conocemos personalmente. Sí hablamos por WhatsApp", y allí detalló cómo aclaró los tantos con la modelo tras los rumores que las enfrentaban.

"Le dije quedate tranquila que se están diciendo cosas que claramente no son ciertas, quiero que te quedes tranquila", y detalló que "quería que ella pueda disfrutar plenamente del trabajo. No esta bueno que se diga algo que no es y quería que ella lo supiera", añadió.

"Ella amorosa, me agradeció haber dado el primer paso. Y le dije que cuando me enteré que iba a ser ella me puse re contenta. Es una mina re querida por el público, súper querida en el medio y además es una gran conductora", detalló Carina desechando los rumores que enfrentaban a ambas.

Embed

La charla secreta que tuvieron Carina Zampini y Paula Chaves ante los fuertes rumores de pelea

Hace unas semanas, se supo que Paula Chaves regresaba a El Trece para conducir nada menos que el especial famosos de Pasaplatos.

Si bien en un momento era todo alegría, con el correr de los días surgió una picante versión: Carina Zampini, presentadora del mismo ciclo pero con cocineros amateurs, no estaba muy contenta con esta decisión.

En una nota con LAM, Paula manifestó: “No tengo ni idea si ella dijo algo, en realidad con Carina no me crucé, pero las veces que nos vimos todo con la mejor onda. Lo mío es un programa corto y, tal vez, ella no pudo hacerlo”.

image.png

Ángel de Brito explicó: “Vamos a contar lo que está pasando con ‘Pasaplatos’, porque no es normal, que tu programa lo haga otro, con famosos y en el mismo canal, al mismo tiempo”.

Lo cierto es que Carina Zampini se hizo eco de esta situación y de acuerdo a lo que informó La Pavada, de Diario Crónica, la actriz llamó a Paula para aclarar posiciones.

La mujer de Pedro Alfonso tuvo una conversación en privado con la artista y esta le aclaró que no estaba enojada y que se quedara tranquila.