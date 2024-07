Cata denunció a la producción de Telefe: censura, manipulación y castigo en Gran Hermano

En las últimas horas, la médica pediatra hizo un vivo en su Instagram, prendió el ventilador, denunció censura de parte de la producción de Telefe. En la transmisión dijo que esa medida disciplinaria fue como consecuencia de un duro posteo que ella subió a su Twitter.

"El domingo decidí no ir y poner ese tuit. Y hubo consecuencias: llamadas por teléfono, diciéndome que no podía asistir al debate del día lunes", comenzó diciendo Cata.

"Se estuvo diciendo que yo no iba porque cierta gente tenía una tribuna aparte. Yo no conozco la palabra envidia. Yo le deseo a todos que tengan trabajo y puedan disfrutarlo. Lo que les digo es que me pidieron que no vaya a la gala del lunes, al debate. Fue un castigo por no haber ido el domingo y haber dicho en un tuit que yo por mi salud mental no iba a asistir a la gala del domingo. Cuestión que fue un tuit demasiado polémico. Con lo cual, no me dejaron ir el lunes al debate y, como se habrán dado cuenta, tampoco pude ir a Se Pico, ni al streaming de Telefe", siguió.

Cata también deslizó que la producción no tiene igual trato con todos los ex participantes y cuidan a Furia por encima de los demás: "No me voy a dejar pisotear por nadie. Creo que sí, hay preferencias. Juliana es la gran protagonista, pero el programa lo hicimos todos. Todos firmamos el mismo contrato y tenemos los mismos derechos. Ayer fui a la gala porque recibí una llamada autorizándome a ir al piso. Yo estoy agradecida a la producción, pero hay gente buena y gente de m... Hay mucha manipulación. Si después de esto no me ven en la fina, ya saben por qué".

Al finalizar, la ex GH remarcó que su asuencia el lunes en el debate y en Se Pico fue por una decisión en el canal y no en la productora responsable del formato. "Fue una censura de parte de los productores de Telefe, no así de Kuarzo", cerró.

Un famoso conductor le hizo la cruz a Furia de Gran Hermano: el motivo

Esta semana, Furia de Gran Hermano estuvo como invitada en Ariel en su salsa, el programa de Ariel Rodríguez Palacios en Telefe. Al aire, el cocinero se mostró cómplice con la jugadora.

Sin embargo, el detrás de escena de la visita de la entrenadora de crossfit al ciclo de gastronomía no fue para nada agradable. Según contó Ángel de Brito en LAM, el reconocido chef no quedó para nada conforme.

"Ariel Rodríguez Palacios odia GH, se le nota en cámara, no quiere saber nada. Pero odia más a Furia", advirtió el conductor de las noches de América TV.

El cocinero le habría pedido a su producción no volver a invitar a la estratega. "Dijo: 'no la inviten más porque maltrató a un panelista, a una panelista, ¿quién se cree que es?'", agregó.

Ángel indicó que Ariel Rodríguez Palacios está convencido que no necesita de Gran Hermano para mantener el éxito que logra por las mañana en materia de rating. "No necesitamos de Gran Hermano. El programa es un éxito cortando una cebolla", mencionó el periodista fueron los dichos del chef.