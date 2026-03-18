Catalina Gorostidi confesó que si entra a Gran Hermano tendrá intimidad con su favorito: de quién se trata

En tanto, en medio de bromas y picantes confesiones, la exhermanita advirtió sensual como si Brian pudiera oírla: “Te voy a hacer el gusanito y otras cosas que ya sabes”.

Vale recordar que ni bien comenzó la competencia a fines del mes de febrero, Catalina declaró a viva voz haber tenido ya alguna clase de relación con Sarmiento: “Estuve con Brian antes de GH. Y después, cuando salí de GH, tuvimos unas cositas. Siempre me pareció muy lindo y tiene mucho sex appeal. Es muy carismático”.

“¿En la cama? Está de novio, pero es 10 de 10. Aparte, es buen chabón. Posta. ¿Proyección? Cuando lo conocí yo vivía en Córdoba. Viajé para conocerlo acá, en Buenos Aires. Fui a Puerto Madero a conocerlo y no quería que me vieran. No quería que se sepa. Así que fui toda encapuchada”, concluyó exponiendo así su vínculo previo con el exfutbolista.

Brian Sarmiento y Catalina Gorostidi

Por qué embargaron a Brian Sarmiento por una millonaria cifra y peligra su futuro en Gran Hermano

La participación de Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelto en un escenario complicado tras conocerse días atrás una situación judicial que lo afecta directamente. Mientras el exfutbolista continúa dentro de la casa, en Telefe ya evalúan cómo podría impactar este conflicto en su continuidad dentro del reality.

Todo se origina a partir de una deuda por cuota alimentaria que mantiene con su expareja, Jazmín Tessie Poza. De acuerdo a lo expuesto en la denuncia, el exjugador debía pagar mensualmente 300 dólares —alrededor de 426 mil pesos al cambio correspondiente al viernes 13—. No obstante, Poza afirmó que lleva 22 meses sin percibir ese dinero.

En medio de este panorama, se hizo efectivo un embargo que alcanza tanto al canal como a la productora del programa. La información fue revelada por Santiago Riva Roy en DDM (América TV), donde dio detalles de la situación y el conocimiento previo que tenía el participante. “Él sabía, no pagó y entró a la casa sabiendo que lo iban a embargar al haber un sueldo mostrable y facturado”, aseguró el panelista.

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Más adelante, el periodista sumó la palabra del abogado de Poza, Horacio Solari, quien confirmó la deuda y el procedimiento judicial en curso. Según explicó, el dinero que genere Sarmiento dentro del programa no será de libre disponibilidad hasta que regularice su situación. “No va a ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que no se salde la deuda de cuota alimentaria. En total son 18 millones de pesos por los 22 meses”, detalló el letrado.

Por su parte, Martín Candalaft aportó una precisión clave sobre el alcance inmediato del embargo. Indicó que, por el momento, la medida es por 1.5 millones de pesos, mientras que el resto del monto será determinado más adelante. Esta definición está atada a la permanencia del exfutbolista en el reality, ya que sus ingresos dependen de cuánto tiempo continúe en competencia.

En ese sentido, Riva Roy agregó: “Horacio me dijo que es eso más los intereses que se generaron. Además, me dijo que pronto va a salir la liquidación del resto del dinero”. Así, el futuro económico —y también mediático— de Brian Sarmiento dentro del programa permanece bajo la lupa.