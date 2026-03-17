Dos participantes de Gran Hermano durmieron juntos y desataron polémica: "Che, ¿y tu novio?"

Uno de los comentarios que circuló en redes sintetizó el desconcierto que generó la situación: "Lo de Lola ya es impresionante: o no le importa nada o no sé, jajajaja. ¿Nadie le dice: ‘Che, ¿y tu novio? Lola mañana: ‘Mi amor, te amo, sos mi persona favorita’".

En la misma línea, otro usuario fue más directo y, basándose en lo que se ve dentro de la casa, se animó a arriesgar que entre ellos hay algo más que simple cercanía: "Le gusta Manu más que el novio".

"Lola es tan musheer que es capaz de hacerse bolita y dormir incómoda para no molestar a Manu", opinó otro.

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Cómo se presentó Manuel Ibero en Gran Hermano

El pasado 23 de febrero se puso en marcha Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), con una gala de apertura que presentó a los primeros 18 participantes que ingresaron a la casa más famosa del país. Con perfiles muy distintos entre sí, cada uno cruzó la puerta con sus propias historias, objetivos y estrategias, en una convivencia que desde el inicio dejó en claro que no dará respiro.

El casting combinó caras conocidas, exparticipantes, influencers y jugadores anónimos. Entre ellos se destacó Manuel Ibero, quien ya venía generando repercusión en los últimos meses por su relación con Zoe Bogach y el conflicto mediático que ambos atravesaron, marcado por versiones de supuestas infidelidades.

Al momento de presentarse, optó por no hacer mención a ese pasado reciente ni a la polémica que lo rodeó. Sin embargo, lejos de pasar desapercibido, llamó la atención por la forma en que eligió definirse frente a la audiencia: "Egocéntrico, soberbio, manipulador y de carácter fuerte". Además, con su ingreso dejó entrever que buscará romper con ciertos estereotipos, especialmente el que asocia lo físico con la falta de inteligencia.

“Estoy bastante preparado. Estudié gran parte de mi vida. Tener un carácter fuerte me va a servir mucho para el juego", explicó.