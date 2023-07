Cecilia Caramelito Carrizo reveló de qué manera se comunica con su hermano muerto

Posteo Caramelito Carrizo y su hermano Martín.jpg

"Hasta el último instante literal. Es lindo porque en una situación dura hay algo lindo. No cambio por nada haber vivido lo que viví al lado de él, porque, de hecho, él era tan bueno y protector que la última Navidad me pidió perdón. ¿Perdón?, yo no cambio esta Navidad por nada del mundo”, le dije", recordó Cecilia sobre las últimas semana de vida del músico en diálogo con Revista Gente.

"Siento una conexión con él ahora... Impresionante, pero impresionante. Hay algo de nuestras almas, muy power. Algo de él quedó en mí. Hay cosas muy fuertes, que yo sé que está conmigo. Lo sé y lo sé", reveló Caramelito.

Cecilia y Martín Carrizo jóvenes.jpg

La conexión de Cecilia Caramelito Carrizo con su hermano Martín, a un año y medio de su muerte

Fue en ese momento de la charla cuando Caramelito detalló: "Te digo una que para mí fue como muy clave... No me preguntes por qué. Por ejemplo, cuando encontré el departamento donde ahora vivo, yo sentí algo muy especial y lo busqué y era San Benito y mi hijo se llama Benito. Ahora me pasó hace muy poco una cosa como muy power que no viene al caso y busqué qué Santo era y era San Juan de la Cruz".

Fue allí cuando detalló "Casi me muero cuando vi que era San Juan de la Cruz. Cuando Martín se murió, quise postear para que todos supieran que él había fallecido una foto y elegí una foto que estamos los dos chiquitos, él disfrazado de marinero y yo de muñeca".

Cecilia Caramelito Carrizo posteo muerte hermano Martín.jpg

"Estamos de la mano agarrados. Es en el colegio San Juan de la Cruz, él fue sólo un año a ese colegio. Te juro que sentí que estaba diciéndome algo. Son cosas que a mí me pasan. Siento muchas cosas así con él, me aparece en momentos especiales", concluyó Caramelito quien hoy vive feliz su actual presente.