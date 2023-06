Cecilia Caramelito Carrizo contó cómo nació el amor con Coco Sily: "Me invitó a..."

Caramelito venía de una larga relación de 25 años con Damián Giorgiutti y comenzó ahora un vínculo con Coco tras volver a verse en un estudio de televisión y quedar hablando para un proyecto en radio juntos.

"Con Coco nos conocemos hace muchos años porque los dos trabajamos en el medio. Nunca habíamos tenido nada en común, nunca habíamos trabajado juntos. Alguna que otra vez nos habíamos cruzado pero no mucho más", dijo la actriz y conductora.

Y añadió: "Ahora se dio que yo fui a su programa de La TV Pública. Cuando terminamos de grabar el programa me comentó que él estaba dirigiendo la radio, Radio Extra, y que pensaba que podíamos juntarnos para planear que yo podía trabajar en la radio. Le dije que me encantaría trabajar en radio. Y así fue como nos reunimos".

"Y bueno, después de firmar el contrato, me invitó a comer, y fuimos a comer. Y después me invitó a merendar y así empezaron nuestras charlas y sonrisas, y esta relación que está empezando y es hermosa", reconoció Caramelito con su voz muy enamorada.

caramelito carrizo.jpg

La tristeza de Caramelito Carrizo tras separarse del padre de sus hijos luego de 25 años juntos

Cuando todo parecía indicar que Cecilia Caramelito Carrizo terminaría sus días con Damián Giorgiutti, el padre de sus dos hijos, él decidió separarse y ponerle fin a un matrimonio de 25 años, lo que provocó un dolor inmenso en la ex panelista de A la Tarde, América Tv.

"A lo largo de 25 años las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y en algún caso, difíciles y muy dolorosas como, la enfermedad de mi hermano Martín y luego, su fallecimiento", comenzó en diálogo con Infobae.

"Lo amé mucho y me dolió mucho separarme de él, pero respeto y entiendo que puede ser lo mejor", reconoció la actriz que no se esperaba la decisión de su compañero de toda la vida, padre de sus dos hijos adolescentes, Lorenzo y Benito.

"Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas", se lamentó.

Y cerró: "Siento que el amor de pareja es único, me completa, me estimula, me divierte, me hace feliz. Que el universo disponga cómo seguirá mi vida".