Chio, el hijo de Gilda hizo su primera aparición en TV: "Atravesé el dolor por lo que perdí"

Luego reflexionó sobre la figura de su mamá: “Gilda creció y se magnificó. Hoy, gracias a la gente, es un ícono popular muy respetado. Eso me genera orgullo, pero eso en su momento me arrastraba al dolor por todo lo que se vivió y por lo que perdí en el camino”.

Embed

Chio, el hijo de Gilda: "Yo perdí muchísimo"

Tras el accidente, Chio contó que su papá lo resguardó y aseguró que pudieron trascender el vínculo padre e hijo. “A partir de ahí no volví a mi casa de Devoto. Me fui a vivir con mi papá y mi abuelo a Ciudadela. Siempre me mantuvieron muy hermético. Yo perdí muchísimo, pero mi papá también y supo convivir con ese dolor, correrlo un poco y darme valor a mí y acompañarme”, señaló.

Además recordó que él siempre evitó contar que era hijo de Gilda así como tampoco quería escuchar sus temas. “Con el tiempo, pude ir, agarrar a ese nene, transformar lo que me pasó. Tuve que habitar el dolor y ver lo bueno”, indicó.

“A mí mi mamá, mi hermana y mi abuela durante esos ocho años me enseñaron muchísimo y su partida también porque me volvieron más consciente de vivir el momento (...) Habito el presente transformando el dolor y trayéndolas conmigo”, cerró.