Chloé Bello recordó su encuentro con Gustavo Cerati tras sufrir el ACV

“No paraba de sonar el teléfono y me escriben el manager y el asistente desesperados, pidiéndome que fuera para allá. Me tuve que tomar dos trenes distintos para llegar al aeropuerto. Logré llegar antes que la familia que estaba a dos horas”, recordó Chloé, quien en ese momento tenía 22 años.

Y reveló con crudeza cuando lo vio: “Y me encontré con lo que quedaba de él, por suerte llegué a verlo. Me llegó a ver, no acostamos juntos y se fue lentamente desvaneciendo. Él se fue el 15 de mayo del 2010, y no cuatro años después, para mí es así″.

Además, dejó fuertes declaraciones sobre su tensa relación con la familia del artista: “Yo no lo solté nada, me obligaron. Se portaron muy mal conmigo", precisó.

Y cerró: "Hay muchas cosas por contar, pero los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más. Yo también era chica, tenía 22 años. Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo”.

Cuál fue la causa de la muerte de Gustavo Cerati

El 15 de mayo de 2010 Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular isquémico en el club Moulin Rouge de la urbanización Sabana Grande en Caracas, Venezuela, que lo dejó en estado de coma por más de cuatro años.

Con apenas 55 años, falleció el 4 de septiembre de 2014 a causa de un paro respiratorio en la clínica ALCLA de Buenos Aires.