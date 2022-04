Cinthia Fernández llegó tarde al programa por los piquetes y explotó: "Todo por mantener vagos"

"La falta de respeto la cometió ese señor (Eduardo Belliboni, dirigente piquetero que estaba en el móvil), porque a mí lo que me pasa le pasa a todo el mundo y encima les quitan el presentismo", comenzó Cinthia Fernández.

"Todo por mantener vagos. El electricista que nunca trabajo", agregó con mucha bronca tras llegar a las corridas al estudio apuntándole a Belliboni.

Y ante la explicación de Belliboni, Fernández afirmó: "No es sólo Avenida Córdoba, estaba ahí, está todo cortado. A mí me da bronca de verdad no poder venir a mi trabajo".

"Te joden la vida, busquen otra manera de protestar porque yo quiero laburar y los que están ahí muy pocos, la mayoría no labura", cerró muy enojada.

Divas Play: el video prohibido de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández compartió un nuevo video a Divas Play y enloqueció a todos sus seguidores. "Si hay video acá hay video en @divasplayok Queres ver la continuación del primer video? Subimos la apuesta? (sic)", posteó la modelo, que se unió a Divas Play hace unas semanas y rápidamente se convirtió en una de las modelos más importantes del sitio para adultos.

En poco más de doce horas, el video de Cinthia Fernández había acumulado más de 90.000 visualizaciones solo en Instagram, aunque para ver la versión sin censura hay que pagar en dólares a Divas Play.