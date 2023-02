Cinthia Fernández reveló el extraño motivo por el que no vuelve con Martín Baclini: "Él tiene un..."

martin baclini cinthia fernandez y las nenas.jpg

Así las cosas, en un nuevo ida y vuelta con sus casi seis millones de seguidores de Instagram, a Cinthia Fernández le preguntaron: "Si se aman tanto con Baclini, ¿por qué no están juntos?" destacando que "Son muy lindos" como pareja.

Y como la mediática no tiene pelos en la lengua, no dudó en responder y contar realmente lo que pasa entre ellos. "Es raro de explicar, él tiene un mambo con la libertad #madurar. Él quiere otra vida, aunque a veces ya no sé, me pierde un poco su personalidad porque tal vez te dice una cosa y al tiempo cambia rotundamente... En tatuaje, perro, etc.", reveló.

Al tiempo que agregó contundente: "Lo que sí [sé] es que es un tipo que si te ama, siempre va a estar pase lo que pase. Para todos. Pero si no te ama... Agarrate que puede ser tu peor enemigo".

Cinthia Fernández Storie sobre Baclini.jpg

Cinthia Fernández reveló que su hija menor no quiere ver a Matías Defederico por un tremendo motivo

La tensa relación entre Cinthia Fernández y su ex marido, no es ninguna novedad. Y si bien cada vez que alguna situación la enfurece, la actual panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) no duda en hacerlo público, esta vez la curiosidad de por qué Matías Defederico no suele mostrarse con Francesca, la menor de las hijas que tienen en común, vino de parte de su fandom.

"¿Por qué Fran no quería ir con el padre? Él dijo que vos no se la dejabas ver, ni que fuera a su casa", fue la consulta que le hizo un seguidor a la bailarina desde a cajita de preguntas de sus historias de Instagram, y ella no esquivó la respuesta.

cinthia fernández matías defederico.jpg

"Él miente siempre, no importa cuándo leas esto" disparó enérgica, y agregó sobre su ex y su hija menor: "La maltrató un día que me quería llamar para contarme que estaban hablando mal de mí. Se quiso ir conmigo. Ella me hizo una videollamada y él le arrancó el teléfono de la mano".

En tanto, sumó más detalles sobre el comportamiento de Matías Defederico en aquel episodio que angustió tanto a Francesca: "Agarré el auto y entré a sacarla con la policía. A pesar de que él no quería dejarme entrar. Me hizo caminar a las 2 AM con la nena, en el frío, una cuadra para que ni me acercara a su casa, por la cautelar que él tenía, en Capital".

Y por último, Cinthia Fernández dejó en claro que "Fran sabrá cuándo decide volver a estar cómoda con él".