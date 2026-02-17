En medio de rumores de romance, Vicky Xipolitakis reveló qué pasa con el hijo de Ariel Rodríguez Palacios

Luego amplió y buscó desactivar cualquier interpretación romántica: “Vos hablás del hijo de Ariel, Felipe Pepo, que es un divino total, pero nada que ver. Nos divertimos mucho ahí. Entonces, parece que… pero nada que ver. Terminamos y nos vamos a casa. Siempre con respeto, con amor, nos fuimos y nos volvemos a ver en el próximo programa de mañana y así”, explicó.

De esta manera, Vicky Xipolitakis dejó en claro que la química que se ve en pantalla forma parte del juego televisivo y no de una historia sentimental. Así, descartó estar comenzando una relación con el joven de 28 años, poniendo fin —al menos por ahora— a las versiones que la vinculaban con su compañero de ciclo.

Felipe, Ariel Rodrígue Palacios y Vicky Xipolitakis

Qué le respondió Nico Peralta a Vicky Xipolitakis tras su salida de Ariel en su salsa

La tensión que estalló con la llegada de Vicky Xipolitakis a Ariel en su salsa (Telefe) volvió a encenderse en los primeros días de febrero y sumó un nuevo round mediático. Tras su salida del ciclo culinario y su incorporación a SQP (América TV), Nico Peralta decidió hablar sin filtros y dar su versión sobre la conversación privada que mantuvo con la vedette en pleno escándalo.

El desembarco de Xipolitakis en el programa que conduce Ariel Rodríguez Palacios generó ruido desde el minuto uno. En cámara se notaron ciertas tensiones, sobre todo en su interacción con Mica Viciconte, aunque oficialmente se intentó minimizar la situación y se habló de un período lógico de adaptación al formato. Sin embargo, el clima puertas adentro parecía contar otra historia.

Ya firme como panelista en SQP, Peralta reconoció que su despedida no fue como esperaba y describió a Vicky como una presencia “avasallante” dentro de la dinámica de Ariel en su salsa. Del otro lado, la mediática no se quedó callada: aseguró que siempre actuó con el aval de la producción y contó que ambos mantuvieron un llamado telefónico en el que, según ella, él le pidió disculpas.

"Él me pidió disculpas porque le conté que en ningún momento tuve una orden distinta a lo que hice", expresó Xipolitakis al aire. Pero Nico no tardó en salir a aclarar los tantos y aportó más detalles sobre ese intercambio. "No pensaba contar que hablamos por teléfono. La charla duró 40 minutos, después de la nota que di, me llamó tres veces", reveló.

Embed

El periodista explicó que su intención nunca fue atacar en lo personal, sino marcar diferencias sobre el funcionamiento del ciclo. "Hablamos, y ella me dice que le dolió que yo dije que no entiende nada, como que era una tonta. Yo le aclaré que no conocía la estructura de un programa de cocina y se tenía que adaptar", sostuvo.

Además, Peralta recordó su recorrido de cuatro años dentro del programa y los distintos cambios que atravesó el formato. "Ella me dijo que la producción le dio libertad de hacer lo que quiera, yo le dije que ojalá lo logre porque nosotros intentamos, pero no se pudo", afirmó, dejando en claro su postura.

Sobre el final, también rememoró cómo el envío fue modificando su perfil y cómo eso obligó a todos a reubicarse. "Uno se adapta a todo, cuando entré, tuve mi segmento de noticias del espectáculo internacional y Mica hacía juegos virales, pero duró un mes y medio porque el magazine viró hacia la cocina y uno se tiene que adaptar", concluyó.