Se filtró una nueva foto de Morena Rial desde la cárcel: el detalle que sorprendió a todos

Además del amuleto, otro elemento despertó especulaciones. El techo que se observa en la imagen no correspondería al sector habitual de los pabellones, lo que llevó a muchos a pensar que la videollamada se realizó desde una sala especial, espacios destinados a que las internas puedan comunicarse con familiares y abogados en un entorno más privado.

Mientras tanto, el proceso judicial de Morena sigue su curso. A la espera de una definición sobre la prisión preventiva, la joven mantiene el contacto con su entorno cercano, como quedó reflejado en esta comunicación con Cipolla. Por ahora, su futuro inmediato dentro del penal continúa siendo una incógnita.

Morena Rial desde la carcel

Cómo pasó el cumpleaños Morena Rial en la cárcel y qué reveló la única amiga que la visitó

Pasaron más de cuatro meses desde su segunda detención, que la dejó alojada en la Unidad 51 de Magdalena mientras espera la prisión domiciliaria y el juicio oral. En ese contexto, el domingo 8 de febrero Morena Rial cumplió 28 años y vivió, literalmente, su primer cumpleaños tras las rejas.

En medio de esa realidad complicada, sólo una amiga llamada Virginia se acercó hasta el penal para acompañarla. Fue ella quien le llevó una torta para que pudiera soplar las velitas y pedir los tres deseos, gesto que se convirtió en el único festejo posible.

Al día siguiente, en diálogo con DDM (América TV), Morena habló con Mariana Fabbiani desde el móvil. Allí contó que estuvo acompañada por su abogado, Martín Leiro, y que le llevaron una torta decorada con una foto suya y la frase “que lo demuestre”, expresión que la hija de Jorge Rial había repetido públicamente cuando enfrentó las primeras acusaciones de robo y de integrar una banda dedicada al escruche.

Respecto a cómo atraviesa este momento, Virginia fue contundente: “Es una situación muy difícil. Hace cinco meses que está aislada. No tiene contacto con otras personas, obviamente, porque tampoco pueden darle la seguridad de que no le pase nada si la pasan a otro lugar”. Y agregó: “O sea, cualquier persona que tenga contacto con otros, se pone mal. Pero más en el contexto en el que está Morena, donde no ve al gordo. Son varias cosas. Gracias a Dios, Jorge y Rocío jamás me prohibieron ir a verlo a Amadeo, entonces hacemos fotos y videos... Pero le está costando”.

La amiga también compartió un momento doloroso vinculado al hijo de Morena: “El sábado, le dije a Amadeo: ‘Vamos a hacer un videito para mamá’. Y él la buscaba en el teléfono... Todo eso es un dolor supergrande”.

Como si fuera poco, Morena sufrió otro golpe inesperado: la detención de Evelin Denise Martínez, su amiga y quien había ofrecido su domicilio para la libertad condicional de la mediática. Evelin fue arrestada acusada de integrar una organización que robaba casas en la Costa Atlántica. “Fue durísimo. Además, era la que más podía ir a visitarla”, señaló Virginia.

Finalmente, describió lo reducido que es hoy el círculo cercano de la joven. “Ale (Cipolla) está en Japón ahora. Nosotros fuimos con Martín Leiro, la torta la hizo Vicky, la hija de él. Y él le compró una remera muy bonita. Estuvimos ahí medio a las corridas armando para, de alguna manera, tratar de pasar el cumpleaños no tan doloroso y distraerla un poco”, concluyó.