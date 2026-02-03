Clara Darín habría revelado por error el género del bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Clara Darín habría revelado sin querer el dato que Úrsula Corberó y Chino Darín vienen cuidando con absoluto hermetismo: el género de su primer hijo.
Un posteo en redes sociales de Clara Darín habría revelado sin querer el género del bebé que esperan Úrsula Corberó y el Chino Darín, desatando especulaciones entre sus seguidores.
El embarazo, que fue confirmado luego de varios meses de rumores, se manejó desde el inicio con un perfil bajo y total discreción, en línea con la forma en que la pareja suele atravesar su vida privada. Sin embargo, en las últimas horas, un gesto inesperado dentro del entorno familiar habría dejado al descubierto una pista clave.
Todo surgió a partir de un carrusel de imágenes que Clara Darín compartió en sus redes sociales, con postales cotidianas de su día a día. Entre las fotos, apareció un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores más atentos: un body de bebé en color celeste. La imagen se viralizó rápidamente y muchos usuarios interpretaron el color como una señal clara de que el bebé en camino sería varón.
Aunque ni Corberó ni Darín salieron a confirmar o desmentir la versión, el supuesto “descuido” de Clara fue suficiente para alimentar la especulación y convertir el tema en tendencia en redes sociales. Por ahora, el misterio sigue oficialmente intacto, pero para muchos, la familia ya habría dejado la pista más evidente.
La historia de amor entre el actor argentino y la actriz española comenzó hace más de una década, durante el rodaje de la serie La Embajada, y desde entonces se caracterizó por una fuerte complicidad y un perfil reservado, incluso en medio de carreras que los llevaron a dividir su vida entre Madrid y Buenos Aires.
En septiembre del año pasado, Ricardo Darín compartió una noticia íntima que marcó un antes y un después en su vida personal: se convertirá en abuelo por primera vez. El actor habló sin rodeos sobre la llegada del primer hijo de Chino Darín, fruto de su relación con Úrsula Corberó, y dejó ver la mezcla de emoción, sorpresa y nervios que atraviesa a toda la familia.
Desde Madrid, en una entrevista con A la Tarde (América TV), Darín se mostró distendido y reflexivo al referirse al bebé en camino y a cómo impactó la noticia puertas adentro. Fiel a su estilo, combinó humor y sinceridad al hablar del nuevo rol que se le viene y reconoció que nadie estaba preparado para semejante anuncio.
“El peor, el peor. Es una situación completamente inédita para nosotros, y lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, paciencia y sabiduría, y aprender sobre la marcha. Fue una sorpresa total”, dijo entre risas en diálogo con Gustavo Descalzi, dejando en claro que encara esta etapa con ternura y cierto vértigo.
El actor también se permitió bromear sobre cómo vive este momento su esposa, Florencia Bas, y desató carcajadas con un comentario inesperado: “Florencia se fue a vivir a otro país. Radicada en Paraguay, siempre quiso conocer Asunción, y me dejó solo con los pañales. Va a volver cuando el niño o la niña esté empezando la secundaria”.
Con su ironía habitual y sin perder calidez, Darín dejó en evidencia que la llegada del primer nieto no solo lo emociona, sino que también lo enfrenta a una etapa completamente nueva, tan desconocida como fascinante.