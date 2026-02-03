Clara Darín habría revelado por error el género del bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín

La historia de amor entre el actor argentino y la actriz española comenzó hace más de una década, durante el rodaje de la serie La Embajada, y desde entonces se caracterizó por una fuerte complicidad y un perfil reservado, incluso en medio de carreras que los llevaron a dividir su vida entre Madrid y Buenos Aires.

Clara Darín posteo de Instagram

Qué dijo Ricado Darín tras enterarse que será abuelo

En septiembre del año pasado, Ricardo Darín compartió una noticia íntima que marcó un antes y un después en su vida personal: se convertirá en abuelo por primera vez. El actor habló sin rodeos sobre la llegada del primer hijo de Chino Darín, fruto de su relación con Úrsula Corberó, y dejó ver la mezcla de emoción, sorpresa y nervios que atraviesa a toda la familia.

Desde Madrid, en una entrevista con A la Tarde (América TV), Darín se mostró distendido y reflexivo al referirse al bebé en camino y a cómo impactó la noticia puertas adentro. Fiel a su estilo, combinó humor y sinceridad al hablar del nuevo rol que se le viene y reconoció que nadie estaba preparado para semejante anuncio.

“El peor, el peor. Es una situación completamente inédita para nosotros, y lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, paciencia y sabiduría, y aprender sobre la marcha. Fue una sorpresa total”, dijo entre risas en diálogo con Gustavo Descalzi, dejando en claro que encara esta etapa con ternura y cierto vértigo.

El actor también se permitió bromear sobre cómo vive este momento su esposa, Florencia Bas, y desató carcajadas con un comentario inesperado: “Florencia se fue a vivir a otro país. Radicada en Paraguay, siempre quiso conocer Asunción, y me dejó solo con los pañales. Va a volver cuando el niño o la niña esté empezando la secundaria”.

Con su ironía habitual y sin perder calidez, Darín dejó en evidencia que la llegada del primer nieto no solo lo emociona, sino que también lo enfrenta a una etapa completamente nueva, tan desconocida como fascinante.