Coco Sily confesó el dolor que siente luego de la reconciliación de Caramelito con su ex

Así las cosas, consultado por Implacables (El Nueve), Sily se refirió a su actual situación personal. “Estoy bien, triste, como cuando se termina cualquier relación, como es absolutamente lógico, pero estoy bien, entero, la vida tiene estas cosas, es parte de vivir. Es difícil, como les pasa a todos”, confesó.

Y si bien dejó claro que "De la relación con Cecilia lo que me queda es todo luz... ya el solo hecho de haberla conocido es todo ganancia para el alma”, también se refirió elípticamente a las furiosas críticas de las redes hacia la actitud de Caramelito para con él y como el caballero que es no dudó en dejarla bien parada.

“Ella no me hizo nada a mí, hay que entender eso, lo único que me hizo fue bien" declaró enfático, al tiempo que explicó: "Los dos seguimos nuestros caminos, pero seguimos teniendo un lazo", en referencia al programa que Cecilia conduce en la radio que dirige.

De esta manera, Coco Sily confirmó que la animadora infantil continuará trabajando en la emisora radial si bien se tomará unos días de descanso después de las intensas semanas que vivió haciendo teatro durante las vacaciones de invierno.

La dolorosa confesión de Caramelito Carrizo tras la separación de Coco Sily: "Lamento que..."

Tras dos meses de relación, Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily decidieron distanciarse. La conductora terminó su noviazgo con el humorista y regresó con su ex, Damián Giorgiutti.

En una nota con Intrusos (América TV), la ex animadora infantil habló sobre la ruptura y se refirió a las duras críticas que tuvo que enfrentar por haberse alejado del cómico.

"Empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil. Incluso, como se había dado la circunstancia, eso se sabía. Principalmente, quienes lo tenían que saber, y en este caso en particular, y hablamos de Coco, él siempre supo todo. Y él me supo acompañar de una manera muy amorosa. Aquello que empezamos a imaginar no continuó", detalló Caramelito.

"¿Imaginabas la vuelta con tu ex?", retrucó el cronista de Intrusos, Alejandro Guatti. "El tema es que teníamos muchas cosas para seguir hablando, cosas que yo pensé que no tenían posible solución. De hecho, no habían tenido solución en su momento, y hoy estamos reanudando el vínculo y viendo qué se puede arreglar", explicó la conductora.

Por último, Caramelito hizo alusión a las críticas que recibió por su decisión. "Lamento si hay gente que ensucia su alma haciendo daño. La verdad lo lamento por quien lo hacer. No voy a estar feliz. No, la verdad que no, porque no es una situación ideal, ni linda", concluyó.