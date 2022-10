Cómo está la nutricionista de Antonio Laje que se desmayó en vivo

Teresa Cóccaro está todas las mañanas junto a Antonio Laje dando tips y recomendaciones nutricionales. Hoy estaba hablando de los dulces: azúcar o edulcorantes, las distintas opciones para elegir mejor.

Luego de contar que no pasa nada si un niño va a un cumpleaños y come algo con edulcorante, Teresa pidió disculpas, comenzó a mostrarse desestabilizada y se desmayó en pleno aire. Sentada al lado, Malena de los Ríos, es la primera que se dio cuenta que las cosas no estaban bien y pidió ayuda.

La aclaración oficial de BDA sobre el estado de salud de Teresa Cóccaro

Desde el programa BDA confirmaron que la nutricionista Teresa Cóccaro ya se recuperó y se encuentra bien de salud: "Queríamos avisarles que nuestra querida nutri, Teresa Coccaro, se encuentra bien. Le bajó la presión y nos fuimos unos minutos antes", se indicó desde la cuenta de Twitter oficial de BDA.

Y se llevó tranquilidad sobre su cuadro de salud mostrando una imagen actual de la nutricionista parada y con su teléfono celular en mano: "Ya recuperada. Solo una baja de presión. Gracias por preocuparse".

En tanto, este medio confirmó que fue trasladada por precaución al sanatorio privado Anchorena de Recoleta para realizarse un control más profundo por precaución.

