Cómo está la salud de la hija de Susana Giménez tras ser operada de urgencia en Miami

“Ya está operada, salió perfecta la operación, está ahora internada, próximamente ya se va a ir para su casa”, aseguró Yanina y detalló: “Parece que se cayó y no sé si se quebró antes. Hay gente que se le quiebra la cadera por osteoporosis, que es típico de las mujeres en nuestra edad”.

Asimismo agregó que “se te puede romper la cadera y ahí te caes, o te tropezaste y te rompiste la cadera”, si bien reveló que según le dijeron Mecha "se cayó". “Hace un rato terminó la operación y fue exitosa”, confirmó entonces Yanina.

Fue allí que Laura Ubfal exclamó "exitosísima" y remarcó: “Dos argentinos participaron, que es genial. El cardiólogo que es súper famoso, estaba ahí, es argentino. Druetto presenció, pero no operó”, al tiempo que Latorre explicó que fue “porque es el médico de Susana y no puede operar”.

“Y lo maravilloso que también la prótesis a medida, de titanio, perfecta, la hizo un chico argentino también”, continuó Ubfal, quien sumó que “en la madrugada saldrá Mecha, porque dicen que en el mismo día te ponen a caminar y que no quieren que la vean”.

RS FOTOS.

Embed

Susana Giménez reveló que habló con la China Suarez tras la entrevista a Wanda Nara por un feo motivo

En medio del escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara, Susana Giménez recordó la entrevista que tuvo con la mediática en su living y reveló algunas cuestiones que sucedieron luego de esa noche.

Invitada al ciclo de Jonatan Viale, ¿La ves? (TN), Susana admitió: “Yo sufro porque sé que Wanda tiene mala salud, los nenes que son divinos. No sabés la familia unida que yo conocí tanto en París como en Milán”.

Embed

De lleno en el WandaGate, también habló sobre la China y aseguró: “No la conozco mucho sinceramente. Sacando esa nota que hicimos en París que ella parece que había salido con Mauro, pero no, la verdad es que no la conozco. Ni la odio como ella cree también”.

"¿Ella cree eso?", reparó Viale. Fue ahí, que la conductora reveló: ”Sí, el otro día estaba hablando por teléfono con alguien y me dijo ‘estoy hablando con la China y me dice que vos la odiás’. ¿Qué? Agarré el teléfono y le dije ‘China, yo a vos no te odio. ¿Por qué decís eso?’".

En tanto, concluyó: “Ella pensaba eso porque hablamos un poco mal cuando salió lo de Icardi y ella en París, que ya viene de largo”.