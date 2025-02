La hija de Susana Giménez tendrá que ser operada de urgencia y hay preocupación

Acto seguido, Yanina tomó la palabra y comunicó: “Susana está en Miami con la hija de vacaciones y acaba de viajar de urgencia el médico de Susana, el traumatólogo, y la operan a Mecha porque se fracturó la cadera”.

“Primero pensaron en venir para acá a operarla, parece que no se puede y la van a operar en Miami. Estoy tratando de averiguar cómo se la habría fracturado porque no lo sé”, agregó.

Conmovidos por la noticia, todos en el estudio le enviaron cariños y fuerzas a la familia. “Le mandamos un beso grande a Mecha que la adoramos y a Susana también”, concluyó Ángel.

Embed

Susana Giménez reveló que habló con la China Suarez tras la entrevista a Wanda Nara por un feo motivo

En medio del escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara, Susana Giménez recordó la entrevista que tuvo con la mediática en su living y reveló algunas cuestiones que sucedieron luego de esa noche.

Invitada al ciclo de Jonatan Viale, ¿La ves? (TN), Susana admitió: “Yo sufro porque sé que Wanda tiene mala salud, los nenes que son divinos. No sabés la familia unida que yo conocí tanto en París como en Milán”.

De lleno en el WandaGate, también habló sobre la China y aseguró: “No la conozco mucho sinceramente. Sacando esa nota que hicimos en París que ella parece que había salido con Mauro, pero no, la verdad es que no la conozco. Ni la odio como ella cree también”.

"¿Ella cree eso?", reparó Viale. Fue ahí, que la conductora reveló: ”Sí, el otro día estaba hablando por teléfono con alguien y me dijo ‘estoy hablando con la China y me dice que vos la odiás’. ¿Qué? Agarré el teléfono y le dije ‘China, yo a vos no te odio. ¿Por qué decís eso?’".

En tanto, concluyó: “Ella pensaba eso porque hablamos un poco mal cuando salió lo de Icardi y ella en París, que ya viene de largo”.