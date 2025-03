Cómo quedó la placa definitiva de Gran Hermano 2024 tras la decisión de Claudio

"La conozco hace poco pero veo que tiene mucho para dar y me gustaría que tenga posibilidades de seguir en la casa. Es Lucía", reveló el terraplanista.

Inmediatamente, Lucía le agradeció a Claudio y expresó: "Feliz, gracias. A Papucho lo conozco hace dos días pero la verdad es que me parece una gran persona. Siento que desde que llegó hablamos un montón, jugamos un montón de juegos juntos, me cae re bien. En dos días lo quiero, acá se intensifica todo".

Luego, el líder decidió nominar a Selva. "Voy a elegir por juego, creo que es muy fuerte por el perfil que tiene y cruzármela el día de mañana puede ser muy duro y va a ser Selva".

Por lo tanto, la placa final de nominados quedó conformada por Chiara, Bati, Lorenzo, Tato, Luciana, Marcelo, Ulises, Gabriela, Eugenia, La Tana y Selva.

Otro jugador de Gran Hermano 2024 admitió haberse sentido incómodo por los dichos de Luciana Martínez

En Gran Hermano 2024 (Telefe), Luciana Martínez recibió un comunicado por parte del 'Big' luego de que el participante Bati declarara que se había sentido incómodo por algunos comentarios de ella.

Ahora, otro participante admitió en una charla con Eugenia Ruiz haberse sentido de la misma manera que el jugador. Se trata de Lorenzo De Zuani, quien afirmó que "Luciana me incomoda muchísimo".

Durante una conversación con la santiagueña en la cocina, Lorenzo le comentó: "¿Viste que les dijo a Marcelo y a vos que Renato se quería ir y todo eso?".

"¿Y si lo hizo a propósito para caer mal?", preguntó el jugador. "¿Quién?", le consultó Eugenia. "Luciana", le respondió. "¿Cuál es la gracia de caer mal?", dijo sorprendida. "¿Qué mier... sé yo cuál es la gracia? Pero... ¿y si lo hizo para eso? ¿Por qué hace esa pelot...?", siguió el salteño.

"Viste que ella es toda sexy, así sensual, y viene...", opinó Ruiz. "A mí me incomoda muchísimo", expresó Lorenzo. "¿Te incomoda?", le preguntó la participante. "Me incomoda, pero posta me incomoda", repitió.

Inmediatamente, el jugador hizo una diferencia con Chiara Mancuso. "Ponele, con Chiara... sé que nunca estaría con Chiara, puedo joder con ella. ¿Me entendés? Ella lo sabe, me lo dijo, yo lo sé, lo sabemos. Si se acuesta encima mío yo sé que está todo más que bien", sostuvo.

Luego, aseguró que Luciana lo intimidaba: "Hinchando las bolas, buscó intimidarme. Y yo se la seguí y después dije 'no, mentira'. Fue picanteándomela, lo hace con todos. A mí no me cayó tan bien. Y después me hizo otro comentario así y ya le dije que no".

Los seguidores del reality no tardaron en reaccionar y remarcaron: "Le incomoda que una persona trans lo joda"; "Lorenzo siente incomodidad porque Luciana es trans. Eso le molesta" y "Otro transfóbico".