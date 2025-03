Ulises y Selva liquidaron a Luciana tras la denuncia de Bati en Gran Hermano 2024: "¿Y si fuera al revés?"

"No quiero darle relevancia a esa soberbia... ¿Y la palabra perdón? Yo no quise insistir de mi parte", acotó el cordobés. "Era más fácil que dijera 'perdón, la verdad que no fue mi intención'. Ironizó, no está bueno, porque es un tema muy serio. ¿Y si fuera al revés?", se preguntó Selva indignada.

"Yo estaría afuera", le respondió Bati. "Es algo muy delicado", agregó Ulises. "O sea, es una mujer. Lo del género para mí no va. Si hubiera sido al revés se arma la gorda", sostuvo Selva.

Hace unos días, Bati se acercó hasta el confesionario y expresó que se sentía incómodo con algunos comentarios de Luciana. Fue por eso que el ojo que todo lo ve decidió emitir un comunicado para la jugadora.

Embed

Bati y Luciana Martínez expusieron sus descargos luego del comunicado de Gran Hermano

Este miércoles en la gala de Gran Hermano (Telefe) el supremo emitió un comunicado para hablar con la casa acerca de la denuncia que hizo Bati por incómodos episodios que vivió con su compañera Luciana Martínez.

"Sepan que cuentan con la libertad absoluta para interactuar como quieran, pero estaré muy atento a que no sobrepasen las fronteras del respeto y conviertan una relación que debe ser sana y placentera en algo reprobable que me obligue a proceder con severidad", dijo, entre otras cosas.

Acto seguido, Santiago del Moro invitó a los involucrados a hacer un descargo al respecto y Luciana fue la primera en tomara la palabra. “Me hubiera gustado que Gran Hermano me llame al confesionario para preguntarte a mí en primera persona que está sucediendo", reconoció en primer lugar.

Embed

"Todo empezó como juego, acá nada es apropósito o al menos de mi parte no tengo ninguna intención con Bati más que divertirme. Siempre fue en modo de gracia y hoy si, me dijo que por ahí estaría bueno que la cortemos o no suceda más porque lo incomodaba. Yo le di el ok, me alejé, y para mí fue tema cerrado”, explicó.

Luego, llegó el turno de su compañero y contestó: “Es real, empezó como un juego, ayer a la noche hubo un comentario medio elevado adelante de gente que me incomodó, sumado a que ya varias veces dio vuelta la foto de mi pareja cuando venía a mi cama".

"Al principio me reí y después me empezó a molestar que fue cuando le dije, porque de nuevo, yo con Luciana tengo la mejor pero si seguía no iba a ser la mejor. Prefiero seguir con buena onda y respeto siempre porque así me manejo yo en la vida”, concluyó.