Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano tras la dura sanción que recibió Bautista

“Ser líder implica una responsabilidad que debe ser honrada con actitudes transparentes. Te escuché varias veces expresar a viva voz a quién bajar o subir, y el solo hecho de hablarlo implica desobediencia, y hasta tus mismos compañeros te explicaron que te exponías a una sanción”, remarcó el ojo que todo lo ve a Bautista.

“Ya fuiste líder y tu comportamiento había sido ejemplar. Por eso expreso mi desilusión ante esto, porque claramente fue un accionar deliberado”, disparó y agregó: “No podrás bajar a un compañero ni subir a otro. No recibirás el premio de liderazgo y a partir de este momento dejás de ser el líder de la semana”.

Acto seguido, el jugador aseguró que lo hizo deliberadamente. "Pido disculpas. Pensé que la placa ya estaba bien. Tuve la crítica del 'Big' y la tomo”, expresó el músico.

Por lo tanto, la placa de nominados no sufrió modificaciones y quedó conformada por: Darío Martínez Corti, Florencia Regidor, Nicolás Grosman, Martín Ku, Federico 'Manzana' Farías y Mauro D'Alessio.

Furia disparó contra los 'Bros' y apoyó a Manzana: "La gente sabe lo bichos que son"

Luego de la picante gala de nominación de Gran Hermano en la que quedaron en placa Federico 'Manzana' Farías, Nicolás Grosman, Martín Ku, Florencia Regidor, Mauro D'Alessio y Darío Martínez Corti, la participante Juliana 'Furia' Scaglione habló seriamente con el tucumano.

"La gente ve todo, saben cómo hablan, lo bichos que son. Y vos los perdonaste muchas veces. Por eso cuando vos te paraste ahí y empezaste a hablar como un padre, yo te miraba como diciendo 'mirá como te van a volver a cul...'. Mirá lo que pasó ahora", le aconsejó la tatuada a Manzana.

"Lo que me da bronca es que...así como él dice que quiere decirme las cosas en la cara y no me las dice, y manda a hablar a Nicolás y a Bautista (Mascia) conmigo", le respondió Manzana en alusión a Martín, su máximo enemigo dentro de la casa.

Cabe recordar que toda la casa observó el martes pasado a los 'Bros' complotando en el SUM después de que uno de ellos atendiera el teléfono rojo y obtuviera un polémico beneficio.