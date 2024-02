Cómo quedó la placa de nominados luego de que sonara el teléfono rojo en Gran Hermano

Embed

Más adelante, Martín 'El Chino' Ku atendió el teléfono rojo y decidió que Nicolás Grosman, Bautista Mascia y Emmanuel Vich quedaran también nominados.

La placa final de nominados, entonces, quedó conformada por Virginia Demo, Joel, Lisandro, Martín, Bautista, Nicolás, y Emmanuel.

Furia le declaró la guerra a Romina Uhrig en la casa de Gran Hermano y disparó contra Telefe

Esta semana, la ex Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, entró a la casa más famosa del país para conocer a los participantes de la nueva edición del reality y sumarle picante al juego.

Desde el inicio de su estadía, la ex diputada tuvo algunas rispideces con Furia, que ha logrado consolidarse como figura del programa luego de haber superado varias placas.

En las últimas horas, Juliana Scaglione explotó indignada contra Romina. Una frase de la ex Gran Hermano generó su enérgica reacción contra la producción del programa.

"A mí Telefe no me quiere, porque no soy cómo una familia normal", exclamó Furia. "Aguante Telefe y Direct TV!", acotó Lucía, intentando calmar a su compañera.

"Obvio, aguante Telefe, pero si no soy la familia que querías no me traigas a Romina a dice que no soy la familia", completó. "¿Eso te dijo?", reaccionó la salteña. "Me dijo que Telefe es un canal de familia y lo vio no va", remató Furia.