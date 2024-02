Rosina Beltrán abrió su corazón en Gran Hermano y contó la dura historia de su infancia

A raíz de eso Lucia quiso indagar acerca de su papá biológico y su compañera le contó su historia. "Cuando yo tenía dos años, mi papá se fue a Estados Unidos y desapareció. Después apareció cuando yo era más grande, tenía siete años, que vino a Uruguay y me vio unos días", explicó.

Entonces volvió a su vinculó con una de las parejas de su mamá y confesó: "La pasé horrible de chica. Mi sueño siempre fue que Gonza y mi mamá volvieran a estar juntos pero no pasó. Igual se llevan, hasta el día de hoy".

"Cuesta. ¿Y lo viste a tu papá y después no lo viste mas?", preguntó la oriunda de Salta. "Vino a Uruguay con la novia y después desapareció de nuevo como siempre. A los 15 años recién apareció, yo siempre le mandaba mails, le decía que necesitaba un papá pero no me respondía. Y después lo fui a visitar", relató Rosina.

"La verdad se perdió tremenda hija el boludo. Ya lo re trabajé en terapia pero siempre la ilusión de tener un papá, muchas cosas. Por suerte agradezco a mi madre que dio todo por mi", continuó y finalmente se preguntó si su papá estará al de su ingreso al reality.

Lucía Maidana y Rosina Beltrán se confesaron sus sentimientos en la casa de Gran Hermano

Lucia Maidana y Rosina Beltrán tuvieron una reveladora charla en la casa de Gran Hermano (Telefe) donde confesaron sus sentimientos la una por la otra de la forma que mejor la caracteriza.

Las hermanitas se han comunicado en reiteradas ocasiones a través de señas y códigos, y esta vez no fue la excepción. Todo comenzó cuando la joven uruguaya le escribió a su compañera la palabra "juego" en el brazo y le aseguró: “para vos es eso y para mi no”.

Fue ahí cuando Lucia negó la situación y expresó: “Al contrario, y listo, no habló más”. En eso su compañera decidió cantar una canción de Rombai con la cual se sintió identificada y deslizó: “Esto para ti fue un juego, me pegaste fuerte y todavía me duele”.

Nuevamente, la oriunda de Salta negó las declaraciones de Lucia y en ese preciso momento Gran Hermano advirtió sobre la conducta de hablar en código. "Atención por favor, eso está prohibido", se escucho por el parlante.

De esta forma, las chicas no pudieron terminar su conversación pero eso no impidió que luego durmieran juntas. Incluso, a la mañana siguiente Lucia le dibujo un corazón a Beltrán con la masa de las medialunas y ella reaccionó: "Me muero de amor, vos querés matarme de amor a mí".